中國救市｜野村料中經會不會公布具體政策措施　明年人行減息2次

中共中央經濟工作會議據報今日起舉行。野村首席中國經濟學家陸挺認為，早前政治局會議公告已經披露了現時的主要政策方向，而且中經會一般不會交出非常具體的政策措施，只是給予一個指導性的大方向及原則，政策細節需要等待國務院及全國人大批准，因此市場能夠對中經會作出的預測有限。



野村預期人行明年合共減息兩次，每次15點子，惟相信人行不會減至零息，因零息在中國存在很多制度上的障礙，也涉及很多負面效應，包括對商業銀行造成影響，也可能會削弱基層人士存款利息收入。他又認為未來進一步減息空間不大，因當局期望維持人民幣及銀行息差兩者穩定。

料內地赤字率佔GDP約4%

財政政策方面，野村預測明年中國預算赤字率佔GDP比率為4%，中央料增加3.6萬億元人民幣借貸。市場憧憬內地再有更多刺激消費政策，惟陸挺坦言全民派錢或全民發消費券難度很大，因中國人口有十多億。

陸挺預期，中國明年會擴大以舊換新計劃規模，當局亦會針對特定群體提升他們的收入，包括推展向低收入群體發放補貼的新制度，也可能會推行養老金改革或生育補貼。他補充指，以舊換新政策不能經常使用，因消費者更換潮退之後，需求被預先透支會有所減少，影響其後政策效果。

內房方面，陸挺指之前一輪放鬆政策經已釋放了一些累積需求，但擔心內房需求之後會重新回落。他又指，大城市放寬限購等之後，中小城市內房需求有機會被大城市吸走。他坦言，明年整體內房各項指標穩定下來的難度相當高，需要更多政策刺激，強調中央做好保障房的工作，之後再清理房企負債，是內房復甦必經路徑。