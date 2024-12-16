內媒﹕美團前置倉業務「小象超市」攻海外市場　首站為沙特

據內媒報道，美團 （3690） 的外賣平台Keeta正式在沙特上線三個月後，美團前置倉業務「小象超市」已開啟出海進程，首站落地沙特，由美團老將劉薇牽頭。



報道引述知情人士透露，小象超市出海項目組的成員主要從優選（社區團購）、快驢（針對餐飲企業供貨平台）、小象（自營即時零售業務）業務中抽調而來，其中產研團隊先行，已有上百人，業務團隊也已有數十人，「規模並不小，但前期階段做得很謹慎，保密度也很高。」

劉薇此前先後擔任過快驢相關業務、美團優選區域經營部、到店事業群產品部等的負責人。報道指，上線沙特至今，Keeta雖然還難談成熟，但增長是樂觀的，已登上沙特的飲食App排行榜TOP2。知情人士稱，Keeta外賣明年還會繼續向杜拜等地拓展。

今年7月，Keeta在香港的供給品類由餐飲外賣拓展到便利店類別，7-Eleven便利店也在那時入駐。

然而消息人士指，對需求與成本的考量，可能也是此次沒有選擇從香港試水的原因。消息人士說：「香港的便利店密度高，且用戶對食雜的線上下單依賴度並沒有沙特高，做外賣的毛利空間是夠的；但如果做前置倉零售，除非大搞自有品牌，否則利潤空間不夠、搭起來之後可能就會是燒錢。」

報道分析指，中東常年的超高溫和強紫外線，使得即時履約需求更具確定性，沙特，食物雜貨領域的即時配送市場正處於早期的高增長階段，增速也比相對成熟的餐飲外賣更高。

Statista的數據顯示，盡管沙特市場的食雜配送規模一直低於餐飲外賣，但2020年至今，食雜配送的增速卻一直高於餐飲外賣。