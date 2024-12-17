美國議息｜高盛︰美聯儲本週繼續降息　之後準備放慢步伐！

美聯儲今年的最後一次利率決議將在本週進行，決議的結果將於本週三公佈。目前，市場和華爾街普遍預計，美聯儲本週將繼續降息25基點，然後1月將暫停降息。

高盛：美聯儲希望放慢降息步伐

最新，高盛集團經濟學家表示，美聯儲可能會在本週晚些時候的會議上暗示未來寬鬆步伐會放緩，然後在1月不降息。

在週日發佈的一份報告中，Jan Hatzius等高盛經濟學家表示，儘管美聯儲認為政策制定者週三仍將降息25個基點，但最近的言論暗示他們「明顯」希望放慢降息步伐。

他們表示，這是因為失業率將低於美聯儲對2024年的預測，而通脹仍高於目標。

高盛指出：「聲明和新聞發佈會的關鍵問題是，是強調放慢步伐，還是強調決策仍依賴於會議和數據。我們預計將聽到這兩種信息，包括聲明中暗示放慢步伐的補充內容。」

高盛的觀點與市場定價一致，市場定價認為本週降息的可能性超90%，但已經基本排除了1月再次降息的可能性。

高盛預計，明年3月、6月和9月，美聯儲將繼續降息，並將最終利率略微上調至3.5%-3.75%。

高盛經濟學家寫道：「我們的基準預測仍然比市場定價略為温和，一個關鍵原因是，我們認為在特朗普可能的第二個總統任期內，潛在的政策變化對利率的影響具有較大的雙面性。」

「新美聯儲通訊社」：內部存在分歧

有着「新美聯儲通訊社」之稱的Nick Timiraos發表文章，他表示，本週美聯儲的選擇之一是降息25基點，然後利用新的經濟預測強烈暗示央行準備放慢降息步伐。

文章指出，面對內部的不同聲音，鮑威爾必須在政策調整中進行平衡。

對於繼續降息，Timiraso表示，美聯儲內部存在分歧。

一方面，部分鷹派官員擔心，擔心過早降息會讓通脹居高不下，損害美聯儲的信譽。此外，特朗普上台後的一些政策可能會推高通脹。

另一方面，鴿派官員則擔心經濟增長放緩，認為有必要降息刺激經濟。他們認為，美聯儲在過去兩年加息幅度較大，現在需要謹慎評估降息的風險。

Timiraso指出，目前，美國勞動力市場表現微妙，招聘率和裁員率均處於低位。經濟增長相對穩定，但失業率有所上升。利率敏感的行業，如住房，尚未完全受益於降息。