余偉文﹕內地支持優質企業來港上市　探索及優化跨境理財通

金管局總裁余偉文在北京表示，銀行公會訪京團拜訪了人民銀行行長潘功勝、中證監主席吳清、外管局局長朱鶴新等部委官員，就香港與內地經濟及金融情況交流。訪京團表示本港金融體系非常穩定，聯匯制度有序運作，資本市場如常運作，投融資活動暢順。



余偉文引述內地部委認為，過去數年外圍環境較複雜，香港在鞏固國際金融中心方面仍取得很好成績，各部委一如既往大力支持香港發展國際金融中心角色，香港是離岸人民幣業務發展樞紐，中央會全力支持香港這方面發展。

余偉文指，部委強調內地會進一步推進銀行業同資本市場改革及對外開放，香港會繼續發揮非常重要作用，例如用好香港國際化資本市場平台、更好支持內地優質企業來港上市發債融資、用香港作為國際業務起點及據點，並通過擴展互聯互通，為內地提供更多海外投資機會。

跨境理財通帶來很多商機

他又說，內地部委強調粵港澳大灣區是國家重大發展策略，跨境理財通帶來很多商機，香港會與內地持續溝通合作，繼續探索及優化理財通相關措施。

他指，跨境理財通2.0直到過去一兩周才完全落實，讓內地券商參與。他說，與內地當局開始商討是否有優化空間，包括可投資產品類別、額度、銷售過程及宣傳等，正與內地當局跟進。

中國經濟・人民幣・人民幣國際化・中國貿易・中國消費：路透社2022年6月14日拍攝的這張設計圖片，顯示一張捲曲起來的人民幣紙幣。（Reuters）

與人行等商討如何增人民幣國際使用

余偉文說，與部委會面亦有談及不同措施，包括創新、如何融入國家發展大局等。在人民幣國際化方面亦持續與人民銀行及外管局商討，包括如何增加人民幣國際使用；在政策或頂層設計上，如何增加人民幣流動資金，讓市場可以更容易及更便宜地獲取本港人民幣。金管局亦與銀行界積極配合，幫助企業在跨境貿易上使用人民幣。

他說，人民幣產品除了點心債，亦包括人民幣股票何時落地，需考慮風險管理配套是否到位，清算支付等金融基建是否足夠。他提到，金管局與銀行公會曾到訪泰國、馬來西亞、中東，連接本港與當地銀行界，以支持企業使用人民幣進行貿易或投資，強調未來一年會繼續做相關工作。

另外，余偉文提到，內地部委有解說中央經濟工作會議推出不少措施大力支持經濟，香港可透過會議了解國家經濟政策走向，對講好中國故事、香港故事，有很大好處。他指，香港資本市場與內地經濟緊緊相扣，香港是挺好的橋樑，讓國際投資者了解內地。