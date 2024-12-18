彭博：證監搜查金融公司辦公室　涉納斯達克上市公司拉高出貨操作

《彭博》引述消息報道，香港證監會上月對十多間金融公司及個人辦公室進行搜查，包括香港經紀商、美國承銷商的代表以及支持在納斯達克上市公司的投資者，調查主要針對有關「拉高出貨」操作。



報道稱，今次行動是在紐約交易所對香港公司提出擔憂的數個月後進行，當時紐交所對這些公司在IPO前的投資者身份、與公司的關係以及股份分配等問題進行查問。 證監會發言人及納斯達克代表均拒絕就報道作出評論。

報道引述消息人士指出，目前仍未知悉有關調查僅是證監會的行動，或是美國推動的行動一部份。目前有關調查範疇仍未明確，又指出部份證監會的調查最終未有作出起訴，甚至需時經年才向外公開。

近年不少香港中小企在納斯達克市場上市。（AP）

報道又指出納斯達克市場，近年成為香港的中小型企業受歡迎的上市地點。同時亦指出香港較嚴謹的規則，及較緩慢的審批程序，促使香港中小企考慮在其他市場掛牌。就算GEM板近年將上市要求放，在今年內僅有少量公司在GEM板掛蚜。

相反今年內共布55間中港企業室納斯達克市場掛，合共集資額13億美元。不過表現各異，有部份上揚，有部份股價較招股價低逾半。報道引述知情人士指出，納斯達克市場早前進行檢討，包括會就出售股份的股東背景﹑與公司在歷上的關聯進行查詢。對於個別情況，納斯達克更要求提供就公司仍是私人公司時，支持其估值的文件，以及進行交易時的資金往來的文件。