滙豐PayMe及中銀香港BoC Pay等　即日起支援內地微信支付收款碼

港人北上消費的熱情未減退。為方便港人北上時消費，銀聯國際宣布與微信支付達成合作協議，支持境外銀聯合作錢包掃境內微信支付收款碼支付，其中中銀香港的BoC Pay﹑八達通﹑PayMe by HSBC及Tap & Go拍住賞，為首批開通該功能。這項合作落實後，參與計劃的境外錢包用戶在錢包內綁定銀聯實體卡或開通銀聯數位化發卡，即可在境內掃微信支付收款碼便捷支付，支付時自動把當地貨幣轉換為人民幣。



（圖片來源：PayMe）

從即日起，PayMe可於內地以PayMe應用程式掃描過千萬間商戶的微信支付經營收款碼或微信支付商業收款碼作交易。

滙豐PayMe主管鍾柏德（Brad Jones）表示，微信支付自推出以來，一直是內地流動支付業界的重要基石。另一方面，大灣區作為內地最具活力的經濟樞紐之一，區內居民在消費、日常生活及經濟活動方面已逐漸融合。隨著是次合作，PayMe用戶正可受惠於微信支付於內地包括大灣區內龐大的商戶網絡。

中銀香港旗下手機支付App「BOC Pay」，在大灣區的消費交易總金額按年增長逾2倍。（資料圖片）

BoC Pay 在大灣區的消費交易總金額增逾 2 倍

另外，中銀香港持續拓展流動支付創新模式，BoC Pay 作為銀聯雲閃付二維碼交易量最大的香港電子錢包，現可支援內地「微信支付收款碼」付款。BoC Pay 客戶除可在內地使用銀聯雲閃付二維碼及數字人民幣支付外，現在只需使用 BoC Pay綁定本行智能賬戶或支付賬戶，即可透過「一掃即付」功能掃瞄內地商戶的「微信支付收款碼」，輕鬆實現在內地消費支付。

中銀信用卡（國際）副總經理陳碧蓮表示，受香港市民北上消費熱潮帶動，於內地使用二維碼支付的需求不斷增加。截至今年 10 月底，客戶透過中銀香港BoC Pay 在大灣區的消費交易總金額按年增長逾2倍。中銀香港將持續優化用戶體驗，探索更多支付場景及提供消費優惠，拓展內地與香港的支付互聯互通網絡，助力建設開放共融的數字支付生態。

此外泰國Bangkok Bank Mobile Banking、K PLUS，韓國NAVER Pay，馬來西亞ICBC Mobile Banking（ICBC Pay）同為首批開通有關功能的機構。