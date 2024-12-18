港交所推「香港交易所數據平台」　將提供證券產品歷史全盤數據

港交所（0388）宣布推出「香港交易所數據平台」（HKEX Data Marketplace），為數據用戶提供一個更流暢的網絡平台，以獲取香港交易所的歷史數據及參考數據。



新平台的用戶界面更現代化，亦提供雲端傳輸等多種數據發布渠道，以便用戶直接從香港交易所取得數據，提供更佳的用戶體驗及便利性。

在推出初期，「香港交易所數據平台」提供的數據產品包括：作商業用途的中央結算及交收系統（CCASS）持股數據、香港交易所證券及衍生產品市場的歷史全盤數據，以及證券市場每日的參考數據。

冀提升市場活動及吸引力

港交所集團行政總裁陳翊庭表示，全球投資者都在追求更豐富的數據來制定投資策略，香港交易所致力優化其數據產品，以滿足投資者的需求，因此推出「香港交易所數據平台」，憑藉其全面的市場數據及平台上的增值服務，進一步提升香港金融市場的活力和吸引力。數據和分析業務能與其核心業務發揮協同效應，並為其繼續拓展新興業務帶來新的機遇。

「香港交易所數據平台」將會逐步加入新的數據產品和功能，包括自訂數據工具及更多數據發布渠道，以配合環球投資者不斷變化的需要。「香港交易所數據平台」的中文界面將於2025年上半年投入服務。