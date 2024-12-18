德勤料明年香港新股市場集資排名重回全球三甲　金額可達1500億元

香港新股市場氣氛在今年第4季明顯變得熾熱，市場人士預料熱潮可以在明年延續下去。會計師事務所德勤預期，明年將會有80隻新股在港股市場掛牌，集資額介乎1,300億元至1,500億元，按年最多增加71%，又預料至少有5家公司集資額逾78億元。



德勤中國華南區主管合夥人歐振興指出，明年香港有能力重回全球新股市場首3名，因為內地支持龍頭企業來港上市，以及內地境外上市備案審批加快。

他又指出採取「先A後H」上市的公司，會為明年香港新股市場帶來動力。目前內地500大市值的上市公司中，共有3分1的A股公司在港上市，因此值得期待，特別是酒類及電力企業。他又表示現時已計劃來港掛牌的A股企業，有數家市值逾2,000億元；另有個別大型A股公司查詢及了解在港上市事宜。

中東或印尼企業或以第二上市來港掛牌

歐振興亦指出隨著特朗普即將上場，對中國有危有機。在地緣政治下，原計劃在美國上市的內地公司或轉道在香港上市，以及中概股或考慮回購。

另一方面，港交所（0388）的認可證券交易所名單近年先後加入阿布扎比證券交易所、杜拜金融市場、沙特交易所，以及印尼證券交易所，在以上交易所掛牌的公司可在港申請第二上市。他相信，在便捷上市渠道下，未來有機會有中東或印尼公司來港上市，或會採取二次上市形式。

他又提及，中東公司對新能源行業上中下游有興趣，而近來本地有相關公司上市，如果其估值吸引，或會吸引中東企業，另互聯互通制度有助吸引中東市場。