12月LPR按兵不動　明年更大力降息降準？　呢間大行估明年初減息

人民銀行公佈年內最後一輪LPR報價，1年期和5年期利率均維持不變。

據人行授權全國銀行間同業拆借中心公佈，2024年12月20日貸款市場報價利率（LPR）為：1年期LPR為3.1%，5年期以上LPR為3.6%。

來源：中國人民銀行網站

這是繼​10月來，連續2個月利率維持不變。

今年以來，貸款市場報價利率（LPR）共調整了3次。2月，5年期以上LPR利率下降25bp，這一調整也是LPR改革以來的最大下調幅度。7月，1年期和5年期限LPR雙雙下調10bp。10月，1年期和5年期限LPR下調25bp，下調幅度均為2019年新版LPR報價改革以來的最高值。全年來看，1年期和5年期以上貸款市場報價利率分別下降了35個基點和60個基點。

明年更大力度降準降息？

進入12月，政治局會議、中央經濟工作會議相繼召開，重磅定調2025年經濟工作。在政治局會議中，時隔14年再提貨幣政策“適度寬鬆”。並提出，明年要實施更加積極的財政政策和適度寬鬆的貨幣政策，充實完善政策工具箱，加強超常規逆週期調節，打好政策“組合拳”。

中央經濟工作會議同樣強調，實施更加積極有為的宏觀政策，實施適度寬鬆的貨幣政策，適時降準降息，保持流動性充裕。中信證券指出，本輪貨幣政策轉向後，預計降息降準力度將明顯加大，尤其是今年年底至2025年上半年。2024年1至11月，中國逆回購利率、一年期LPR和五年期LPR分別累計下降30BP、35BP和60BP。預計2025年貨幣政策將更加寬鬆，逆回購降息40BP—50BP，LPR降息幅度在50BP以上，首次降息可能在2025年年初。

民生銀行首席經濟學家温彬表示，雖然內需和融資的向好力度還有待進一步提升，但考慮到政策效果還在釋放、市場信心有所提振，且今年以來政策利率下調幅度已達到近四年最大，年內繼續降息的必要性和緊迫性降低。預計明年貨幣政策調控強度仍將繼續加大，降準降息仍有空間，也會帶動LPR報價進一步下行。