滙豐擬售法國壽險業務　作價75億元　料錄稅前虧損8.1億元

近年積極重組業務的滙豐 （0005）計劃出售法國壽險業務，作價9.25億歐元，料錄得1億歐元稅前虧損。



滙豐旗下滙豐歐洲大陸（HSBC Continental Europe）於當地時間周五（20日）已就潛在向法國保險公司Matmut Société d’Assurance Mutuelle出售法國人壽保險子公司HSBC Assurances Vie（France）簽訂諒解備忘錄。根據潛在交易的財務條款，Matmut將以9.25億歐元（約75.08億港元）現金收購HSBC Assurances Vie （France）。據估計，這將為匯豐歐洲大陸帶來約1億歐元（約8.12億港元）的税前虧損。

市場早於今年6月傳出滙豐考慮出售法國人壽保險業務。此次潛在交易將為滙豐保險人壽（法國）的客戶及僱員提供加入法國主要互惠保險集團之一的機會，這亦是該行行政總裁艾橋智（Georges Elhedery）於10月時提出簡化集團計劃的一部份。

未償付資產達200億歐元

諒解備忘錄包括雙方與各自僱員工會的資訊及諮詢程序詳情，而諮詢將於短期內展開。當該行等程序完成後，並決定進行交易，雙方將簽訂具約束力的買賣協議。潛在交易須經過相關監管審批方可完成，預期將於2025年下半年進行。

HSBC Assurances Vie （France）的業務為提供人壽保險解決方案和服務，未償付資產（outstanding assets）超過200億歐元，淨利潤約7,700萬歐元，2023年的償付能力II比率為 287%。

作為潛在交易的一部份，滙豐歐洲大陸和Matmut將達成一項長期安排，滙豐環球資產管理（法國）將繼續與HSBC Assurances Vie （France）合作。 HSBC Assurances Vie （France）將繼續其現有的分銷安排。