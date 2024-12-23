調查｜呢隻新手遊為11月全球收入亞軍　排名僅次騰訊旗下王者榮耀

市場研究機構Sensor Tower發表報告，指出騰訊（0700）旗下《王者榮耀》11月繼續為全球收入最高的手機遊戲。至於新遊戲《Pokémon Trading Card Game Pocket》則排第二。



報告指，騰訊《王者榮耀》憑借萬聖節主題活動和自10月31日起為期7天的限時皮膚更新，增添了節日氛圍，提供了專屬的道具，從而在節日期間提升了玩家參與度。

報告指，其成功在於完美融合了原版寶可夢集換式卡牌遊戲的體驗，同時針對手機進行優化，提供了直觀的操控、精致的動畫和引人入勝的戰略機制，吸引了新老兩代玩家。《Pokémon Trading Card Game Pocket》遊戲下載量主要來自美國、巴西、法國、日本和墨西哥，憑借其強大的商業化策略，目前全球總收入已達到2.16億美元（約16.85億港元）。其中，日本、美國、法國、台灣和德國是收入最高的市場。

騰訊《王者榮耀》為11月全球手游收入榜首位。（資料圖）

美國仍為手遊最大收入來源地

2024年11月，全球手遊玩家通過App Store和Google Play平台的總支出達到65.4億美元，較10月下降0.05%。美國依然是全球手遊收入最高的市場，收入約為21億美元，佔全球收入的32.3%。中國iOS市場以17.3%的收入位居第二，其次是日本市場，佔比為13.9%。