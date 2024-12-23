的士司機今日起可透過八達通　接受PayMe付款

八達通今天（23日）宣布，香港的士司機現可以透過八達通網絡接受PayMe by HSBC的付款，進一步擴大全港超過 27,000 名的士司機的電子支付選擇。



八達通指出一直與的士業界和政府緊密合作，提供簡單的一站式支付解決方案，以支援的士非接觸式支付和二維碼支付。為推動的士電子支付普及化，八達通更不收取任何交易手續費。目前已有七成的士司機使用商用版八達通App收款。

八達通行政總裁應天麒指：「自從八達通於今年開放的士支付網絡予其他支付平台以來，我們見證了的士八達通使用量穩步增長。隨著電子支付在的士行業中愈來愈受司機及乘客歡迎，我們很高興能夥拍PayMe ，使香港的士能夠接受此付款方式。八達通的一站式支付解決方案將為客戶提供更便捷的電子支付和收款服務。我們將繼續擴大開放的士支付網絡，以提升香港市民和旅客的整體出行體驗。」

滙豐PayMe主管鍾柏德 (Brad Jones) 表示：「的士深入港人的日常生活，因此是次與八達通攜手為的士網絡開通PayMe 電子支付，代表著PayMe的服務首度拓展至的交通工具，里程碑。作為香港土生土長的電子錢包，我們期待藉雙方是次合作，能為用戶帶來更方便快捷的支付方式，讓乘客享受更愜意的的士服務，推動香港的電子支付生態圈的發展。」