曾自稱天才型投資者　基金經理吳家順遭證監會終身禁止重投業界

證監會終身禁止海納資產管理負責人員吳家順重投業界並處以罰款170萬元，原因是他粉飾海納資產的財政資源和對兩隻基金管理不善。



證監會發現，吳家順在海納資產呈交牌照申請時開始粉飾該公司的財政資源。他透過粉飾海納資產截至2017年3月底的速動資金，誤導證監會致使其相信該公司已符合獲發牌照的財務要求。為海納資產取得牌照後，柩在向證監會呈交的財務申報表內提供虛假或具誤導性的資料，以掩飾海納資產無法在34個月內維持300萬元的規定速動資金的情況，從而繼續假裝海納資產在2017年5月至2020年2月期間擁有充足的速動資金。

證監會亦發現，海納資產作為投資管理人，對兩隻基金管理不善，嚴重危害基金投資者的利益，而吳家順則在關鍵時間負責為兩隻基金作出投資決定。

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在JPEX案後，證監會（SFC）9月25日公布新增虛擬資產交易平台申請者名單。(蘇煒然攝)

在上述其中一隻基金中，海納資產將其絕大部分資產投資於由吳家順控制的公司所發行的債權證。如此一來，海納資產沒有避免利益衝突和妥善地管理該基金的風險，導致吳家順以投資者的認購款項向自己發放貸款。海納資產亦促使該基金投資於似乎是為了推高該基金的資產淨值而設立的兩份債權證。

在另一隻基金中，海納資產沒有妥善保障該基金的資產，並允許吳家順最終為一己私利而從該基金提取部分投資者的認購款項。此外，海納資產既沒有確保該基金的投資符合其闡明的投資目標，亦沒有確保該基金的資產獲估值及妥善地記帳。

證監會認為，海納資產的粉飾活動違反了《證券及期貨條例》、《證券及期貨(財政資源)規則》及《操守準則》，從而危害市場的廉潔穩健。海納資產對基金管理不善，違反了《基金經理操守準則》，令投資者蒙受重大損失。

證監會認為，海納資產的監管違規行為乃歸因於吳家順沒有履行他作為該公司的高級管理層兼負責人員的職責，包括沒有確保海納資產維持適當的操守標準及遵守恰當的程序。因此，吳的不誠實行為構成對法律及遵守規例的公然漠視。