京東派發年終獎　員工評級效績達A+　年終獎金等於月薪呢個倍數！

尚有1個星期2024年便結束，企業陸續公布給予員工的年終獎金。京東（9618）的員工應該會感到相當開心。因為內媒報道，該公司公布了年終獎發放計劃通知，指出績效最高的員工可獲發相等於月薪8個月的年終獎金。



京東表示，2024年接近尾聲，這一年，全體京東兄弟以更加拼搏、擔當的狀態，全情投入，全力以赴。

京東提到，在員工共同努力下，取得了堅實的進步，而經營改善成果，將按照「結果第一」的導向，「分享給每一位拼搏的京東兄弟」。

根據通知，京東集團公佈的2024年年終獎發放時間為：O序列（基層員工，如分揀員、配送員等）員工將於1月26日（年廿七）收到年終獎。P序列（專業技術類、項目管理類）員工將於2月27日收到年終獎。

京東

終獎結構升級為「固定年終獎+目標年終獎」

獎金構成方面，2024年起，京東集團年終獎結構升級為「固定年終獎+目標年終獎」。其中，目標年終獎將為年度績效等級對應的固定月薪倍數。目的是拉開差距，提升激勵效果，增強內部公平性。

獎金額度上，今年京東集團升級為17薪的部門內，年度績效A+的員工將獲得8倍月薪年終獎，即全年20薪；年度績效A的員工將獲得6.5倍月薪年終獎，即全年18.5薪；年度績效B+的員工將獲得5倍月薪年終獎，即全年17薪；年度績效B-的員工將獲得3倍月薪年終獎。其他部門同事目標年終獎與年度績效等級同比例對應。