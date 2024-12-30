野村陸挺指房企出清債務重要　不能讓企業無限期滾動債務

野村中國首席經濟學家陸挺在接受內媒《第一財經》訪問表示，認為房地產市場出清至關重要，清欠房地產企業的各類債務非常關鍵，不能無限期地讓開發商滾動他們的債務，把很多的問題累積在那邊，又指「有些開發商可能需要破產，要有這樣的一個破產的程序」﹔他又希望在明年的下半年和後年（2026年），房地產這個行業從全國層面來講，真正的開始企穩復蘇。



陸挺在訪問中提到，明年中國在實施、規劃更加積極的財政政策方面，所需要考慮的一個問題，就是在如何花錢的方面，認為共識可能還有待形成。而首先一點是除了要保障地方政府的基本運行之外，首先第一個要考慮讓市場要出清。

他指出，清欠房地產企業的各類債務非常關鍵，但清欠的過程并非一定非常生硬的保交房，把所有的樓都給蓋了。實際上可分門別類，比方說銷售率比較高就蓋完；銷售率特別低的可做一些現金的補償，不蓋也可以。有些開發商可能需要破產，要有這樣的一個破產的程序。不能無限期的滾動他們的債務，把很多的問題累積在那邊。

籲鼓勵外資進入內地市場

另外，他又強調從穩住樓市這個角度來講，很關鍵的一點就是樓市債務鏈條需要出清，中國經濟能夠保持過去這幾十年的非常重要的源源不斷向上的動力，是來自中國人創業的熱情，工作的熱情。中國應該有好的營商環境，應該鼓勵外資進入，應該鼓勵企業家創造財富，應該鼓勵努力工作，避免趨利性執法、「遠洋捕撈」這些也非常的關鍵。