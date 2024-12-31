中央財辦韓文秀：明年適時降準降息　合理控制新增房地產用地供應

中央財辦分管日常工作的副主任、中央農辦主任韓文秀發文指出，明年要有效防範化解重點領域風險。重點是防範化解房地產市場風險、地方政府債務風險和中小金融機構風險，牢牢守住不發生系統性風險底線。

他又指出要持續用力推動房地產市場止跌回穩，加力實施城中村和危舊房改造，充分釋放剛性和改善性住房需求潛力。

合理控制新增房地產用地供應，盤活存量用地和商辦用房，推進處置存量商品房工作。推動構建房地產發展新模式，有序搭建相關基礎性制度，建設適應人民羣眾高品質生活的「好房子」。穩妥處置地方中小金融機構風險，央地協同合力打擊非法金融活動。

他又表示明年要保持經濟穩定增長，保持就業、物價總體穩定，保持國際收支基本平衡，促進居民收入增長和經濟增長同步，為此要實施更加積極的財政政策，更好應對經濟運行中的不穩定、不確定因素，為實現全年目標任務提供強有力的政策支撐。實施更加積極的財政政策，統籌安排收入、債券等各類財政資金，確保財政政策持續用力、更加給力；要提高財政赤字率、增加赤字規模，增加發行超長期特別國債和地方政府專項債券，加大財政支出強度，確保對經濟增長形成有力拉動。

韓文秀提到，實施適度寬鬆的貨幣政策，要適時降準、降息，用好公開市場操作等工具，保持流動性充裕，持續加大對實體經濟的支援力度。