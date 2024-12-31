盤點中港股市最慘淡十大消費龍頭　白酒龍頭累17萬散户陷沉思

今年以來，消費無疑是從上至下最為關注的領域。

近期，商務部密集部署提振消費政策。財政部也重申，明年將增加財政支出，大力提振消費，以支持經濟增長。

社會層面上，各地政府“消費券”“以舊換新補貼”發得火熱，數碼產品、家電傢俱的消費也終於有了起色。

而在資本市場上， Wind數據顯示，近一年，消費指數上漲3.18%。

然而在一波又一波的行情之中，仍舊有不少企業遊離於上漲趨勢之外，這就是2024年最淒涼的消費股。

白酒龍頭瀘州老窖，年內跌幅26.03%。（微博）

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白酒龍頭瀘州老窖 年內跌幅26.03%

今年最慘的消費行業莫過於白酒，其中最慘的，又莫過於瀘州老窖。

今年，瀘州老窖年內下跌26.03%，市值跌去500億，17萬持股散户齊齊陷入沉思。

從曾經的“茅五瀘”，到現在的“非茅即五”，近幾年來，瀘州老窖逐漸被茅台、五糧液拉開差距已經幾乎成為共識。

儘管在淨利潤上瀘州老窖仍能和茅台、五糧液排排座次，但是在營收規模上，甚至連洋河都已經領先瀘州老窖。

但平心而論，瀘州老窖今年的業績並不算差。

2024年前三季度，瀘州老窖營收為243.04億元，同比增長10.76%，歸母淨利潤則達到115.93億元，同比增長9.72%。

然而，業績增長的背後，是持續增加的庫存壓力和一直持續的價格倒掛。

自2020年開始，瀘州老窖庫存持續攀升，2024年上半年已達較高水平，與此同時，瀘州老窖價格倒掛現象長期存在，公司長期存在100億左右的長期借款，這些均讓投資者對於瀘州老窖的財務狀況產生擔憂。

不過，瀘州老窖自身的競爭力是一方面，高端白酒行業面臨整體的壓力則是另一方面。

今年以來，整個白酒行業均面臨庫存壓力。茅台股價最低跌破1300元，山西汾酒年內跌幅近20%，洋河股份營收淨利潤同比雙降。

中國酒業協會此前發佈的《2024中國白酒市場中期研究報告》顯示，2024年上半年有超過60%經銷商、終端零售商表示庫存增加，超過30%表示面臨現金流壓力，超過40%表示實際銷售價格的倒掛程度有所增加，超過50%表示利潤空間有所減少。

隨着年輕人逐漸成為市場消費主力，白酒消費場景也發生變化，數據顯示，到2025年，白酒的總消費量或將下降13%。

面臨整個行業的下行，瀘州老窖本身已經處境艱難，就更加難以獨善其身。

而對於整個白酒行業來説，如何培育年輕羣體的白酒心智，或許是更為迫切的問題。

“免税茅” 中國中免年內跌幅16.49%。﹙資料圖片﹚

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“免税茅” 中國中免 年內跌幅16.49%

作為曾經的“免税茅”，中國中免今年以來股價跌幅已經達到16.49%，市值跌去兩百多億。

2021年達到最高點之後，近幾年來，中國中免的業績和股價，都遭遇了極為猛烈的下跌。

2024年第三季度，中國中免營收430.2億，同比下降15.4%。扣非淨利潤為38.73億，同比下降25.4%，相比2021年，已經跌去一半。

儘管營收雙降，但不得不承認的是，目前中國中免的賺錢能力還是相當厲害，公司賬上現金320億，第三季度經營活動產生的現金流淨額為51.04億。

且目前中國中免估值僅剩20多倍PE，處於歷史偏低的水平，並不算貴。

但是，整個免税行業面臨的環境變了。

中國中免的核心業務是海南免税店，貢獻了公司總營收的一半以上。

然而2024年上半年，儘管海南省旅客吞吐量實現了同比增長，但海南離島免税的銷售額同比卻減少了30%。

這是因為，隨着疫情後旅遊業逐漸恢復，消費降級風潮席捲，海淘以及電商的發展，傳統免税店的優勢逐漸消失。

儘管中國中免也在通過談判等降低門店租金，但面臨整體中產消費的低迷，以及電商價格戰的衝擊，公司曾經的優勢已經不復存在。

面臨新的時代，中國中免也需要拓展業務，恢復增長。

周大福珠寶副主席鄭志恒及鄭志雯。﹙梁鵬威攝﹚

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黃金珠寶領軍品牌 周大福 年內跌幅37.81%

今年，金價不斷走高，黃金企業卻陷入前所未有的低迷。

今年以來，周大福股價下跌近40%，跌去近300億港元市值，而股價跳水的元兇是業績下跌。

今年第三季度，周大福零售值同比下降了21%。其中，中國內地零售值同比下降19.4%，中國香港、中國澳門及其他市場同比下降了31%。

銷售額的持續下降也導致周大福門店接連關閉，截至9月末，周大福有7113家零售店，與6月末相比淨減少了145家。而整個上半年，周大福在內地累計關閉了180家門店。

除了周大福，老鳳祥第三季度淨利潤同比腰斬，中國黃金第三季度營利雙降，整個黃金首飾行業均在今年陷入低迷。

這是因為，隨着金價高企，人們對於黃金飾品的熱情逐漸消退。

國家統計局最新數據顯示，今年1至9月份限額以上金銀珠寶零售總額為2454億元，同比下降3.1%。同時，9月金銀珠寶零售總額增速為-7.8%，在16類消費類目中排名倒數第一。

黃金過高的價格抑制了消費需求，進而導致銷量下降。同時高漲的金價也使得公司採購成本飛速增長，導致經營成本提高，進而削弱盈利能力。

與此同時，隨着消費降級的需求逐漸蔓延，加工費更高，毛利也更高的K金鑲嵌類、一口價黃金首飾需求減弱，也對黃金珠寶的銷售帶來不小的影響。

在狂漲的黃金行情之中，黃金珠寶企業反而被浪潮拍倒。

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國貨護膚品龍頭 珀萊雅 年內跌幅11.78%

作為曾經國貨護膚品的絕對龍頭，珀萊雅市值一度站上500億的高峯，但今年以來，珀萊雅股價跌幅超過10%，今年年初更是跌跌到74元/股，跌出近三年來的最低值。

從公司表現來看，珀萊雅表現並不算差。

2023年，珀萊雅已經成為國貨化妝品中營收規模最大的公司。

今年雙十一，珀萊雅銷售額同比增長更是遠超海外大牌如歐萊雅和雅詩蘭黛，不出意外的話，今年珀萊雅將成為首個超百億營收的國產化妝品企業。

但在營利雙雙增長的同時，珀萊雅利潤增速已經開始下降，第三季度歸母淨利潤增速為33.95%，相比去年同期50.6%的增速大幅下滑。

然而，近幾年來，珀萊雅雖然仍舊保持70%左右的毛利率，淨利率卻一直在10%左右徘徊，這和公司“重營銷輕研發”的發展路線不無關係。

在飛速增長的利潤之外，珀萊雅的銷售費用也同比飆升41.39%，甚至超過了營收的增長速度。

因此，珀萊雅的業績引來不少質疑。

不僅如此，面臨消費降級的壓力，化妝品類的競爭也在變得激烈。在最新公佈的11月社零數據中，化妝品類下滑26.4%。

因此，珀萊雅儘管是國貨化妝品龍頭，也同樣要面臨外界環境變化帶來的風險。

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最大保健品上市公司 湯臣倍健 年內跌幅23.38%

上市以後連續十四年保持營收增長的湯臣倍健，正在迎來上市之後的至暗時刻。2024年年內跌幅超過20%。

2024年前三季度，公司營收57.34億元，同比下滑26.33%，歸母淨利潤8.69億元，同比下滑54.31%，已經腰斬。

單季度來看，這也已經是湯臣倍健連續第四個季度營收同比下滑，淨利潤更是已經連續下滑了5個季度。

如果趨勢持續，2024年或將成為湯臣倍健上市以來第一次營收同比下滑。

在此之前，從2010年上市時的3.46億元，湯臣倍健的營收在這14年間穩步上漲至94.07億元，複合年均增長率為28.92%。

面臨消費環境的變化，近一段時間以來，湯臣倍健逐漸開始注重核心產品的打造，然而作為公司營收主力的“湯臣倍健”，前三季度收入31.94億元，同比下降29.2%。

主力跛腿的同時，湯臣倍健旗下的“健力多”和收購的澳洲益生菌品牌“lifespace”也沒能成長，健力多”收入5.91億元下降16.81%，lifespace”國內收入2.1億元下降24.79%。

儘管湯臣倍健號稱要打造“強科技型企業”，但近幾年間，湯臣倍健研發投入均不超過2億元，佔總營收比例也僅為2%。

對比之下，2023年湯臣倍健的銷售費用率超過了40%，2023年一年的營銷投入已經超過11億元，幾乎等於公司過去十年的營收。

目前，國內保健品行業仍保持增長，但競爭也相當激烈。儘管湯臣倍健在國內市佔率第一，但市場份額也僅為10/4%，第二名、第三名則分別為7%和5.4%，市場較為分散。

隨着線上渠道競爭愈發激烈，湯臣倍健仍需要提高產品競爭力，才能走出差異化。

加工食品龍頭安井食品年內跌幅17.48%。﹙安井食品網頁截圖﹚

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加工食品龍頭 安井食品 年內跌幅17.48%

作為加工食品龍頭，安井食品是國內頭部餐企如百勝中國、海底撈、華萊士、真功夫、老鄉雞、瑞幸咖啡等的供應商，年內跌幅達到17.48%。

然而今年以來，安井食品爭議不斷。

過去五年，安井食品的營收從2019年的52.67億元，逐步增長至2023年的140.45億元，歸母淨利潤也從同期的3.73億元增至14.78億元，每年均保持雙位數增長。

然而今年第二季度，安井食品營收增速同比降至2.31%，歸母淨利潤甚至同比下滑2.51%。第三季度，歸母淨利潤更是同比下降36.78%。

相比業績增速下降，更大的質疑來自於安井食品高管套現。

年初，安井食品宣佈擬赴港上市，隨後股價遭遇一字跌停，此後更是接連下跌。近日，安井食品再次公告，宣佈赴港上市，最後股價再度暴跌。

投資者對公司的質疑來自於上市以來安井食品高管的多次減持。

2020年至2023年間，安井食品披露8條股東減持公告，減持總金額超過48億元。

放眼整個預製菜行業，味知香今年內都下跌近20%，千味央廚年內下跌接近40%。

隨着食品安全問題越來越受到重視，預製菜行業也受到更多關注，對於預製菜行業的要求在逐漸提高，競爭壓力也在逐漸變大。

安井食品作為其中龍頭，必然受到更多關注，也承受更多壓力。

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調味品行業前三 千禾味業 年內跌幅 20.95%

在健康飲食的風潮下，主打“零添加”的千禾味業一度成為市場新寵，業績連續兩年高速增長。

然而今年以來，海天味業從“科技與狠活”的風波中崛起，千禾味業業績卻就此失速，年內跌幅超過20%。

最新財報顯示，今年前三季度，千禾味業營收22.88億元，同比下降1.85%，歸母淨利潤3.52億元，同比下滑了9.19%。

行業前二的海天偉業和中炬高新都迎來營收淨利的高速增長，作為行業老三，千禾味業為何營收雙降？

實際上，如果對比醬油添加劑事件之前的營收和淨利潤，千禾味業的營利均有了不小的增長，今年的營收雙降，很大程度是受到去年業績高基數的影響。

然而對於千禾味業本身而言，隨着醬油添加劑的影響過去，短期紅利消退，越來越多醬油企業也加入了零添加行列。

目前，海天、李錦記、廚邦、欣和、加加、魯花、丸莊、蓮花、東古等調味品企業均推出了零添加醬油產品，“零添加”帶到的競爭愈發白熱化。

對於千禾味業來説，“零添加”能否成為企業護城河，將其轉變為業績增長，或許還要打上一個問號。

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“衣中茅台” 比音勒芬 年內跌幅31.74%

作為曾經的“衣中茅台”，國產高爾夫生活男裝品牌比音勒芬2023年市值一度超過200億元，然而今年以來，股價已經下跌超過30%。

最新發布的第三季度財報中，比音勒芬營收10.64億元，同比下降4.37%，淨利潤2.83億元，同比下降17.32%。

營收雙降的同時，比音勒芬庫存水平也有所上升，截止第三季度，比音勒芬存貨餘額為8.88億元，同比增長28.2%，存貨週轉天數也同比延長了8天至304天。

儘管如此，比音勒芬仍舊保持超高了近75%的超高毛利率，儘管相較2023年下降了4個百分點，但仍舊傲視幾乎所有國產男裝品牌。

然而，超高毛利率也難以抵擋紡織服裝領域的冷意。

國家統計局數據顯示，2024年前9個月，服裝、鞋帽、針紡織品類社會消費品零售總額同比僅微增0.2%。

在此背景下，一眾男裝品牌如雅戈爾、報喜鳥、七匹狼等男裝品牌前三季度營收均出現同比下滑。

然而在一中男裝品牌中，比音勒芬也是其中跌幅最大的，這很大程度是因為，從去年開始，比音勒芬接連收購和鉅額投資總部大樓等種種逆勢擴張的舉動。

去年，比音勒芬計劃打造國際品牌形象，收購CERRUTI 1881和KENT&CURWEN兩大國際奢侈品牌，然而2024年上半年，這部分業務虧損達到7000萬。

今年6月，比音勒芬發佈公告稱，公司計劃投資不超過23億元分期投資建設比音勒芬灣區時尚產業總部基地，此後，比音勒芬股價更是一瀉千里，公告發出的三個月內股價跌幅近50%。

相比創始人“10年10倍增長”的豪言壯語，眼前的困境或許比遠方更重要。

“滷味第一股” 絕味食品年內跌幅34.09%。﹙資料圖片﹚

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“滷味第一股” 絕味食品 年內跌幅34.09%

作為曾經的“滷味第一股”，近日剛剛宣佈終止港股上市進程的絕味食品，今年內股價跌幅達到了34.09%。

最新財報顯示，絕味食品前三季度營收50.15億元，同比下降10.95%。而作為公司業務主力的滷製食品銷售實現收入42.2億元，同比下降9.4%。

不僅如此，今年以來，絕味食品已連續三個單季營收同比下滑，分別下降7.04%、12.35%和13.29%，為上市以來首次。

在滷製品整體需求縮水的情況下，絕味食品門店大量關閉。僅今年上半年，就關閉了近1000家，目前，絕味鴨脖的在營門店數量僅12397家。

除了絕味，整個滷味食品行業均面臨業績下滑、門店收縮的危機。

窄門餐眼數據顯示，截至2024年10月，滷製品門店數約為24萬家，近一年淨關店約2.3萬家。

今年上半年，周黑鴨也面臨營收雙降的危機，門店數量從2023年底的3816家減至目前的3166家。

近兩年來，年輕人不再吃滷味相關話題頻頻登上熱搜，滷製品市場需求下滑明顯，絕味食品也已經暫緩新產能的建設，因為現有產能尚有富餘。

食品餐飲行業面臨低價內卷之時，滷製品行業也同樣未能倖免。

對於絕味食品來説，過往跑馬圈地的擴張已經走到盡頭，未來，生存和調整或將成為主線。

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A股紙巾龍頭 中順潔柔 年內跌幅29.77%

作為A股紙巾龍頭，中順潔柔的業績和股價2021年以前維持多年穩定增長，然而2021年之後就陷入了連年下跌。

相較於2021年最高34元/股的高點，如今中順潔柔股價已經跌去近80%，業績也大不如前。

最新財報顯示，公司前三季度營收59.55億元，同比減少12.72%，歸母淨利潤5358.23萬元，同比減少67.61%。

若第四季度業績再度拉胯，中順潔柔全年又將迎來營收負增長。

且中順潔柔2022年的股票期權與限制性股票激勵計劃中，公司層面業績考核為2024年營業收入不低於110億元。

想要完成目標，中順潔柔第四季度營收需要超過50億元。幾乎接近前三季度總營收，可謂相當艱難。

不僅如此，2021年至2023年間，中順潔柔歸母淨利潤已經連續三年下滑，今年或將迎來第四年。

對於淨利潤的下滑，公司曾做出回應，給出幾點原因，如國際原材料價格上漲，包材價格上漲，公司生產成本上升等。

今年以來，紙漿價格持續上漲，造紙公司成本不斷提高已成為不爭事實，不少紙企如太陽紙業、晨鳴紙業已經紛紛宣佈漲價。

反映到中順潔柔的財報上就是，2023年中順潔柔主營業務生活用紙成本同比增加12.48%，毛利率下滑一個百分點。

此外，由於紙巾行業門檻較低，中小型紙業公司大量湧現，目前行業前四名金紅葉、恆安、維達、中順潔柔營業額合計佔比也僅為約33%。

在產能嚴重過剩的情況下，價格內卷也由此興起，中順潔柔利潤也隨之逐漸縮水。

也是因此，2021年以來，新董事長劉鵬上任後，多次提到“潔柔不止於紙”。

官方信息顯示，除了潔柔，公司旗下目前還有太陽、朵蕾蜜、潔仕嘉、太陽、悦已柔等七大品牌，產品涵蓋個人護理等多個方面。

然而在中順潔柔的營收佔比中，生活用紙佔比仍舊超過98%。

也是因此，近幾年來，潔柔接連漲價，意圖佈局高端，然而，面臨原材料的受制於人和紙品消費的增長減緩，如何在行業中長久生存，或許才是潔柔最應該思考的問題。（全文完）