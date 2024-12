美元在2024年最後一個交易日進一步上漲,升至2022年11月以來最高。商品貨幣紐元和澳元表現落後於其他貨幣。彭博美元指數上漲0.4%,全年漲幅接近8%,創2015年以來最佳年度表現。

美元造好,主要因美國經濟穩健以及侯任總統特朗普的減税和關税政策料促使利率維持高位。

2024年,美元兑所有主要貨幣均有上升,其中紐元、挪威克朗和日元兑美元跌幅最大。

美元、美金:A bank employee counts U.S. dollars banknotes at the headquarters of the Korea Exchange Bank March 12, 2003 in Seoul, South Korea.(Getty Images)