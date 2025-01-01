阿里巴巴悉售高鑫零售股權　料錄虧損近132億人民幣

阿里（9988）繼出售銀泰百貨後，再次出售旗下非核心資產。公司宣布與買方達成協議，以108.91億元，即每股1.55元，悉數出售手上持有的高鑫零售（6808）73.66%股權或70.27億股，又預料交易將產生131.77億元人民幣股東應佔虧損。



阿里進一步指出，倘已於買賣協議交割時或之前收取高鑫零售2024年中期股息0.17元，則買賣協議首次付款將扣減中期股息的金額，賣方將有權按照以下方式收取103.61億元，相當於每股待售股份1.38元。因應交易買方需分期付款，因此會計算每股利息成本0.2元，即出售高鑫零售股份作價最高為1.75元。

阿里又指出，連同其間接有份的New Retail，合共向買方德弘資本出售高鑫零售78.7%股權。兩者合共向買方出售的股權，最高作價為131.38億元。單是阿里可以收取得122.98億元，有關款項將用於業務發展﹑股東回報及一般公司用途。

阿里表示，公司及New Retail已停止與另一潛在要約人，對高鑫零售作出的任何潛在要約進行進一步討論。

阿里巴巴

阿里指出，出售事項被認為將其非核心資產變現的良機，並可利用所得款項更加聚焦於核心業務發展並提升股東回報。公司始終對中國消費市場的潛力充滿信心，面向未來，將繼續以技術創新推動消費體驗提升，促進行業高質量增長。

阿里系於2017年入股高鑫零售，當時是打造阿里「新零售王國」的重要一步。（視覺中國）

另一方面德弘資本會向高鑫零售的其他股東提出要約，每股1.38元，較周二（31日）收市價2.48元折讓44.35%。該等要約應付代價上限為32.36億元。

倘德弘資本於強制收購有效期內收購不少於90%的要約股份及不少於90%的獨立股份，德弘資本擬透過行使其根據收購守則規則2.11及公司條例有權行使的強制收購權，以強制收購尚未根據股份要約收購的股份，將高鑫零售私有化。