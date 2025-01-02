數碼港︰數碼轉型支援先導計劃延至旅遊及個人服務界

數碼港公布，由即日起擴大「數碼轉型支援先導計劃」涵蓋範圍，由餐飲及零售業延伸至旅遊及個人服務界，以一對一配對模式資助中小企應用「電子支付系統及店面銷售」、「線上推廣」及「客戶管理與優惠系統」3個類別的現成數碼科技方案，進一步推動本港中小企數碼轉型。

受惠的旅遊界中小企包括旅行代理商、持牌酒店及賓館等；而個人服務界中小企則涵蓋美容院、按摩院、理髮店、洗衣店、足浴店、汽車維修及設備維修中心等。每家獲批中小企最多可獲資助項目總開支的50%或5萬元，以較低者為準。

數碼港首席公眾使命官陳思源表示，先導計劃在餐飲及零售業順利開展，並得到相關中小企正面反饋，包括有效降低成本、提升營運效率及擴展客源。現時本港有約6.08萬間餐飲及零售業中小企，旅遊及個人服務界中小企約2.6萬間，都是香港經濟重要支柱。相關中小企可把握機會申請有關計劃，以提升自身競爭力，體驗數字經濟帶來的諸多裨益。

另外，為吸引更多方案供應商參與，該計劃作出改良。中小企由以往可於申請獲批及應用方案12個月後向數碼港申請支付資助餘款，縮短為6個月後便可申請，有助方案供應商更快獲得餘款。