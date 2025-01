金價年底難見3000美元　高盛﹕聯儲局減息幅度將收窄

高盛下調金價年底目標價,由原來的3,000美元降至2,910美元,因聯儲局減息幅度有機會縮減。



原先預測今年底金價可見3,000美元的高盛,最新調低預測,不再認為金價今年底前會達到每盎斯3,000美元,將時間點預期推後至2026年年中,因預計聯儲會的降息幅度將縮小。

外電引述高盛報告指出,2025年貨幣寬鬆步伐放緩勢將抑制對黃金交易所交易基金(ETF)的需求,目前預計金價到年底將觸及2,910美元。受美國大選後政策寬鬆的不確定性影響,12月ETF資金流弱於預期,這也導致新年伊始金價的起點變低。

黃金/金價:LOS ANGELES, CA - NOVEMBER 09: Sergio Alexander pours molten gold to make a 6.5 kg bar of gold at his melting laboratory on November 9, 2010 in Los Angeles, California. (Photo by Kevork Djansezian/Getty Images)