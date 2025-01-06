金價年底難見3000美元　高盛﹕聯儲局減息幅度將收窄

高盛下調金價年底目標價，由原來的3,000美元降至2,910美元，因聯儲局減息幅度有機會縮減。



原先預測今年底金價可見3,000美元的高盛，最新調低預測，不再認為金價今年底前會達到每盎斯3,000美元，將時間點預期推後至2026年年中，因預計聯儲會的降息幅度將縮小。

外電引述高盛報告指出，2025年貨幣寬鬆步伐放緩勢將抑制對黃金交易所交易基金（ETF）的需求，目前預計金價到年底將觸及2,910美元。受美國大選後政策寬鬆的不確定性影響，12月ETF資金流弱於預期，這也導致新年伊始金價的起點變低。

黃金／金價：LOS ANGELES, CA - NOVEMBER 09: Sergio Alexander pours molten gold to make a 6.5 kg bar of gold at his melting laboratory on November 9, 2010 in Los Angeles, California. (Photo by Kevork Djansezian/Getty Images)

央行入市成金價上升動力

高盛稱，投機需求下降和央行結構性購買增加，這兩種相反的力量實際上相互抵消，使得金價過去幾個月保持區間波動。該行補充指，央行的需求仍將是金價長期走勢的關鍵驅動因素。展望未來，預計到2026年年中，月均購買規模將達到38噸。

高盛經濟學家目前預計，聯儲局今年將降息75個基點，幅度低於之前預期的100個基點。