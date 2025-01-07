英偉達CEO黃仁勳CES 2025主題演講重點　一文看清

英偉達CEO黃仁勳在CES 2025的演講，重點包括︰

1. 全新一代GeForce RTX 50系列顯卡：GeForce RTX 5090、RTX5080、5070 Ti和5070的售價分別為1999、999、749和549美元，將於本月晚些時候上市。搭載相應晶片的筆記本售價分別為2899、2199、1599和1299美元，將於3月份上市。

2. 「世界基礎模型」NVIDIA Cosmos：可接受文本、圖像或視頻的提示生成虛擬世界狀態，可加快機器人及其他物理人工智能系統的訓練速度。

3. Blackwell系統：將在全球推出三款新的Blackwell系統，同時生產Grace Blackwell超級計算機和NVLink 72s。

4. 下一代汽車處理器「Thor」：一款革命性的機器人計算機，旨在處理大量傳感器數據。

5. 個人電腦「Project DIGITS」：售價為3000美元，將在5月左右上市。

6. 自動駕駛汽車：豐田和英偉達將合作開發下一代自動駕駛汽車。

7. 人形機器人：人形機器人的時代即將到來，標誌着通用機器人技術的重大進步。

8. 人工智能代理(AI Agent)：可能是下一個機器人行業，可能是一個價值數萬億美元的機會。