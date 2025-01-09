拜登擬卸任前加強AI晶片出口管制　業界憂影響美AI領域領導地位

據外媒，美國拜登政府計劃在卸任前對英偉達等公司的人工智能晶片出口實施新一輪限制。據知情人士透露，美國希望在國家和公司層面限制數據中心使用的人工智能晶片的銷售，目的是將人工智能開發集中在友好國家，並促使全球企業與美國標準保持一致。



在AI技術需求激增之際，此舉將會把半導體限制擴大到世界大部分地區。知情人士說，新的規定將對晶片交易設置三層限制，可能最快於周五發布。

美國總統拜登（Joe Biden）。（Reuters）

業界反對公布有關措施

另一方面，華盛頓智庫「歐洲政策分析中心」網站7日介紹說，新管制措施將創建一個全球許可系統，限制美國公司出口強大圖形處理器（GPU）的數量。措施將各國劃為不同等級，規定全球範圍內可以部署多少美國製造的AI晶片和AI模型權重，以及由誰部署。美國官員和這一政策支持者表示，管制措施將促進「向美國盟友推出尖端AI」，並鼓勵「地緣政治搖擺國家將AI政策與美國保持一致」，有助於美國在AI領域保持領先地位。

代表美國科技行業的貿易協會——美國訊息技術產業理事會（ITI）7日敦促拜登政府不要在卸任前最後一刻發布控制全球獲得AI晶片的規則，並警告稱這些限制措施將危及美國在AI領域的領導地位。美國半導體行業協會6日也發表聲明，警告拜登政府在沒有與行業進行有意義的磋商的情況下，不應在過渡期間做出如此迅速和重大的政策轉變。