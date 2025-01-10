大新銀行及中小企聯合會助中小企見成效　今年續推ESG約章

天氣急劇轉變帶來的禍害隨處可見，環境、社會及管治 (ESG) 已成為大眾關注熱話，當中企業在推動ESG方面扮演愈來愈重要的角色。大新銀行與香港中小型企業聯合會去年合辦《SME ESG約章》2024，近九成參與的中小企認同他們的品牌形象得以增強。而中小企聯合會的調查結果顯示，有77%受訪中小企認為ESG實踐是「非常重要」及「重要」。大新銀行和中小企聯合會決定今年將再接再厲，繼續合作推出《SME ESG 約章》2025，鼓勵更多中小企提升環境、社會和管治 （ESG），加速可持續經濟轉型。



中小企多認同ESG重要 缺資源實踐

《SME ESG約章》2024參考香港聯合交易所上市規則附錄C2所載《環境、社會及管治報告指引》部分適用於中小企的要求作為評估框架，參加企業成功通過審核後將被列入《SME ESG名冊》，供支持約章的大企業優先考慮使用其產品和服務。

大新銀行副行政總裁、高級執行董事兼集團個人銀行主管王美珍指出，由氣候變化問題衍生的ESG大趨勢看似遙不可及，但其實正帶動着可持續經濟的發展，同時為企業帶來挑戰及潛在機遇。大新銀行希望推動業界及不同持份者參與，協助更多中小企作出可持續經濟轉型，並增強自身競爭力，及早抓緊新機遇及發展動力。

商務及經濟發展局副局長陳百里博士期望更多中小企深入認識和落實ESG。

《SME ESG約章》2024吸引35家中小企參與，其中26家獲得免費獨立評核及認證。中小企聯合會在去年12月進行的問卷調查顯示，有88.9%參與《約章》的中小企認同他們的品牌形象得以增強，有72.2%表示在計劃當中獲得認證費用贊助，有50%認為得到專業指導。

另外，在調查受訪的302家中小企中，有77%認為ESG實踐是「非常重要」及「重要」，更有85.2%受訪企業直言有興趣參與《約章》。

然而，有近四成中小企尚未實施ESG相關措施，其中48.1%因為人力資源不足，其次40.7%由於資金不足而致無法實踐，顯然資金流緊張令到中小企無法投入必要的資源來實施ESG措施。

大新銀行及中小企聯合會明白中小企缺乏資源，因而全力支援參加《SME ESG 約章》2024的中小企，包括宣傳、工作坊、技術諮詢、審核認證、公眾教育及企業聯繫等，期間共有超過200家中小企參與相關活動。大新銀行向成功加入《SME ESG 約章》2024的中小企提供1,400港元的開戶費獎賞，並計劃於年内推出不同產品和服務優惠，以鼓勵實踐ESG為目標的客戶。

望愈來愈多中小企參與可持續經濟轉型

有見中小企對於ESG相關支援有強烈需求，故此，大新銀行和中小企聯合會決定今年將繼續推行《SME ESG約章》2025。

香港中小型企業聯合會會長郭志華說，可持續經濟轉型是全球發展的大趨勢，中小企聯合會致力鼓勵更多中小企業參與《SME ESG約章》，落實聯會的長期目標讓愈來愈多中小企了解認識和實踐ESG的重要性，把ESG元素融入營運架構及管治機制，配合內地和香港的長遠發展需要。

王美珍指出，大新銀行與中小企聯合會推出的《SME ESG約章》2024為中小企提供近距離的培訓和協助，今年將繼續攜手改善ESG約章，通過擴展活動範疇，令香港更多中小企能夠受惠。

大新銀行副行政總裁、高級執行董事兼集團個人銀行主管王美珍小姐及香港中小型企業聯合會會長郭志華先生宣布繼續合作推出《SME ESG 約章》2025，鼓勵更多中小企提升ESG，加速可持續經濟轉型。

（前排左起）香港中小型企業聯合會主席鄭仲邦先生、立法會議員陳曼琪女士及李鎮強先生、香港中小型企業聯合會ESG委員會主席兼永遠榮譽會長麥美儀女士、大新銀行副行政總裁、高級執行董事兼集團個銀行主管王美珍女士、商務及經濟發展局副局長陳百里博士、香港中小型企業聯合會會長郭志華先生、立法會議員葛珮帆女士及陳紹雄先生、（後排左起）香港生產力促進局首席市場總監兼新世代企業及技能發展部總經理馮嘉寶女士、香港貿易發展局主管（初創及創新）何嘉行先生、全港各區工商聯會長楊凱山博士、中華電力有限公司企業銷售副總監黃國安先生及天職香港會計師事務所有限公司執行董事 - 風險管理及財務諮詢羅雅媛女士出席《SME ESG 約章》2024閉幕儀式。

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