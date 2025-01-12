余偉文﹕今年環球經濟不明朗　料特朗普上場後　其政策將影響香港

金管局總裁余偉文在一個電台節目中表示，今年環球經濟不明朗，市場充滿風險，形容是多變的一年。隨著美國當選總統特朗普即將上場，其推行的政策將影響香港。他又表示多年前，環球貨幣政策較為一致，利率齊上齊落，但未來各國在利率方面可能有分歧；並以日本為例，面對通脹可能要加息，因此相信未來環球資金會流動更快和更波動。



余偉文指出，過去一年本港金融系統發展不錯，貨幣市場運作有序，在銀行體系內的存款上升7%，反映投資者及企業對港有信心，銀行的資本充足率達21%，顯示穩定性強。

余偉文指出，過去一年本港金融系統發展不錯，貨幣市場運作有序，在銀行體系內的存款上升7%。（資料圖片）

歐美投資者對港觀感有改善

余偉文表示，本港股票市場在9月開始，由於內地推出一系列措施，加上有不少內地大型龍頭企業來港上市，有助資本市場發展，估計勢頭會持續至今年。他又說，歐美投資者對香港的觀感於過去一年有不少改變，歐美國際金融機構去年對本港舉行的金融峰會好支持，顯示他們對香港充滿信心，當中無人問到23條及國安法等對本港的影響，反而是多關心內地經濟發展，香港可以提供甚麼機遇。

他又表示由金管局與銀行公會成立的聯合「中小企融資專責小組」，過去數月以來處理了400多宗個案。當中兩成屬查詢，約六成屬銀行與中小企之間溝通問題，經溝通緩衝後已解決，餘下個案屬中小企與銀行之間取態不同。他又透露有個案已經連續數月無歸還利息，仍希望銀行協助，亦有中小企客戶的房屋被「釘契」，銀行根本做不到按揭。

金管局與銀行合作助中小企轉型

他亦表示今年金管局將與銀行合作，盡量協助中小企升級轉型，如果有中小企經升級轉型後，仍無法經營下去，就可能要接受被淘汰。

余偉文透露，外匯基金去年全年總收入很快會公布。（資料圖片）

外匯基金首三季投資收入達2,200多億港元，余偉文說，全年總收入很快會公布。但指出，美國長期債券息率上升，對外匯基金表現難免有影響。他強調，外匯基金投資穩健，方式屬長遠及分散，包括投資在私募基金，基建，房地產等，這些組合過去16年來的平均回報是12%。

希望債券通南向能進一步開放

另外，余偉文表示，「互聯互通」經過十年發展，他認為，北向通的附設市場仍「未夠多，未夠深」，風險對沖方面可以做得更多，南向通的機遇就更大，因債劵買賣只是起步階段，希望下一步可以開放讓更多內地金融機構參與，以吸引更多債券發行人來港發債，令本港債市得以進一步壯大。