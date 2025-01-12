積金局﹕MPF去年投資回報8.6%　將落實容許投資滬深市場掛牌REIT

積金局主席劉麥嘉軒指出，截至2024年底，本港強積金的總資產淨值於升至近1 .3萬億元，整體投資表現不俗，全年平均淨回報達8.6%。



她又表示上述強積金整體平均淨回報是一個概括的統計數字，各個基金種類的平均、最高和最低數據亦只作參考，與每一位計劃成員自己帳戶的投資回報並沒有直接關係。因為每位計劃成員因應各自不同的投資目標選擇自己的強積金投資組合，組合中基金的風險程度和所投資市場的表現不同，因此回報亦不會相同。

同時亦強調計劃成員在參考過去一年的強積金投資表現之餘，應藉此檢視自己強積金的切身資訊，包括受託人發出的強積金周年權益報表 以及基金便覽，瞭解與自己相關的基金投資表現。

籲成員須留意市場存不確定因素

她亦表示強積金整體在去年投資表現理想，但計劃成員亦要留意投資市場仍存在多項不確定因素，例如環球主要中央銀行的減息步伐、地緣政治變化、貿易摩擦升溫等。無人能準確預測未來市場走向，所以大家應更著重分散強積金投資以應對市場波動所帶來的風險和影響。

劉麥嘉軒指出，為了令強積金受託人及基金業界向打工仔女提供更優質和更多元化的投資選擇，讓大家爭取更好的投資回報和分散投資風險，積金局一直審視和優化強積金投資的規管，並進一步擴大准許投資資產類別的範圍。

擴大准許投資資上類別範圍

其中一個例子， 就是擴大強積金基金可投資於上市房地產投資信託基金（REIT）的範圍。考慮到REIT可發揮分散投資和提供穩定收入的作用，當局於去年完成了檢討，計劃容許強積金投資於在深圳證券交易所和上海證券交易所上市的REIT，亦同時取消於新加坡、日本、加拿大、法國和荷蘭五個市場的核准交易所上市的REIT的投資上限。當REIT納入「滬深港通」的詳細安排和時間表確定後，將會迅速落實有關計劃。

另一個例子，就是當局持續鼓勵強積金基金使用開支較低的緊貼指數集體投資計劃（ITCIS），以進一步降低收費，惠及打工仔女。截至2024年9月，強積金基金投資於ITCIS的資產淨值達2,200億元，佔強積金總資產淨值超過16%。會進一步優化ITCIS的規管制度，並檢視應否准許強積金基金投資於非ITCIS類型的交易所買賣基金。