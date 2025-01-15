港產基金ASM擬折讓50%　向正停牌礦產公司提部分收購要約

正在停牌的綠科科技國際 (0195) 獲港產基金 Argyle Street Management（ASM）旗下管理的一家公司Mangkon Road Limited，提出無條件部分要約 (unconditional partial offer)。

ASM表示，發出公告前，並未與公司討論過。

據綠科科技國際通告，要約人Mangkon Road Limited通知，彼有確實意向提出部分收購要約(遵照收購守則)，以要約價每股要約股份0.14元收購要約人及其一致行動人士尚未擁有的不超過2.05億股要約股份(佔受要約公司於本公告日期已發行股本15.00%)。部分收購要約須待先決條件獲達成後，方可作出。

要約價每股要約股份0.14港元較：股份於2024年8月30日(即最後交易日)在聯交所所報收市價每股0.28港元折讓50%。

綠科是一家在澳大利亞擁有礦業資產的香港上市公司，自2024年9月起已停牌。要約人認爲，受要約公司在澳洲塔斯曼尼亞的錫礦開採業務具有長遠發展潛力。鑑於復牌指引，倘股份在最壞情況下除牌，要約人準備持有非上市投資。