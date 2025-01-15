2025蛇年｜富達料今年內地經濟平穩　3月兩會將公布刺激經濟措施

富達國際發表報告，指出隨著內地致力刺激內地經濟及應對外圍經濟逆風之間尋求平衡，預料2025年蛇年內地經濟的基本情境「平穩」。



該行預期內地會在蛇年平衡其經濟增長動力，重心轉向刺激內需，強調政策及早轉向由內需消費帶動經濟及高質量發展。該行又預料內地整體經濟增長有望維持穩定，通脹則保持溫和，以及預期內地將於年內推出更多刺激經濟政策，以抵銷全球需求放緩的負面影響。

富達估計，中國刺激經濟的財政政策更著眼於消費、化解地方政府債務及鬆綁房地產市場等，預期於3月召開的「兩會」將會公佈新一輪重大刺激經濟政策。短期內，市場將聚焦未來數週各地方政府即將公佈的經濟增長目標。

內地樓市自去年第4季有改善

該行指，內地經歷長時間強勁的服務業和受壓抑的房地產「雙軌」經濟增長模式後，近期出現以工業和服務業帶動穩定增長的跡象。隨著2024年第四季推出規模達1,500億元人民幣以舊換新補貼政策，汽車和家電等零售額顯著改善，為經濟增長帶來貢獻，而房地產市場自去年第四季以來也有所改善。

CPI及PPI有望逐步回升

展望來年，刺激經濟政策有望進一步擴展廣度和深度，為家庭支出提供更大財政支持，預期核心消費物價指數（CPI）及生產物價指數（PPI）將逐步回升。

該行又預期，當人民幣滙率趨穩，人行將重啟下調基準利率和存款準備金率。建議投資者應密切關注中國內地的外匯政策立場，掌握人民幣滙價走向至貶值幅度，了解當局會否以人民幣貶值策略來抵銷關稅風險，而不致引發大量資金外流。