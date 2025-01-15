智庫倡發展香港大宗商品市場 立足產業需求 打造經濟新增長點

香港明天更好基金委託中國（深圳）綜合開發研究院進行研究，深入分析香港發展大宗商品市場的的必要性與可行性，提出把香港打造為綠色金融和關鍵礦產全球交易中心，爭奪制定綠色金屬全球交易規範與標準的主導權。



爭奪大宗商品交易規與標準主導權

研究課題名為「基於產業需求發展香港大宗商品市場的策略及建議」，歷時9個月，透過在本港與深圳、廣州等地作實地調研，以及國際國內城市發展大宗商品市場的經驗作分析比較，提出20項政策建議。

研究指出，香港發展大宗商品市場，既有自身發展的實際需要，也符合國家戰略，有利於促進區域合作。從國家戰略來看，全球能源低碳轉型加速，關鍵礦產資源等大宗商品成為各國必爭資源，但卻存在「東方交易、西方定價、美元計價、期貨基準」的交易「慣例」，中國作為最大的大宗商品需求與供給方之一，卻面臨西方國家在能源價格與管道控制的雙向擠壓，香港發展大宗商品市場，有利於發揮「兩個市場、兩種資源」作用和與國際交易規則體系銜接的優勢，為維護國家利益及產業鏈供應鏈安全提供重要支持，亦為國家搶佔科技競爭與未來發展制高點提供支撐。

從香港發展來看，發展大宗商品市場是打造經濟新增長點的重要舉措，有利於鞏固和提升香港國際金融、航運、貿易三大中心地位，有利於助推人民幣國際化、助力「一帶一路」建設。研究特別強調，香港應該汲取過往發展大宗商品市場成效不彰的教訓，既要發揮香港既有優勢，更要關注發展大宗商品市場與實體經濟的關係，避免重犯過於關注大宗商品交易金融屬性導向的過失。

優先開拓國家戰略匹配的原材料交易

研究指出，品類選擇是香港發展大宗商品市場的關鍵，建議錨定三大品類：

首先，促進經濟社會綠色轉型是全球共識，清潔能源技術快速部署將令「綠色金屬」（泛指用綠色技術生產的金屬）需求增加，這些「綠色金融」應成為香港發展大宗商品市場的第一考慮。

其次，香港本地以及粵港澳大灣區內地城市正積極佈局戰略性新興產業，支持大灣區新興產業發展所需的關鍵金屬、大宗原材料與先進材料應成為第二考慮。

再次，中國在「一帶一路」夥伴關係成員國的基礎建設投資有望提振有色、鋼鐵、建 材、基礎化工等材料的需求，內地和「一帶一路」製造業發展需要的有色金屬和材料應成為第三考慮。

此外，中國是推動全球金屬消費增長的主要力量，因此，內地大宗商品進出口排名靠前的品類，亦應成為香港發展大宗商品市場的考慮範圍。

打造大灣區「香港＋1」供應鏈生態

研究劃分了四大重點領域，一是建議綠色金屬和關鍵礦產全球交易中心，包括設立戰略投資基金積極參與綠色金屬和關鍵礦產的全球投資；吸引全球礦產相關企業在香港設立辦事處；借力區塊鏈技術建立數字倉單平台並推動平台與商業銀行系統對接，等等。

二是打造大灣區「香港＋1」大宗商品供應鏈生態，包括完善物流生態，推動倉儲交易空間擴容增量；按政府引導、市場化運作原則整合及介入產業鏈，打造全產業鏈服務商；發揮香港ESG優勢，協助內地大宗商品企業更能滿足ESG合規「走出去」；開闢礦業人才專才引進通道，促使香港集聚更多的礦業人才，等等。

三是強化與浙江、上海等正在建設大宗商品市場的內地城市的聯繫，包括推動浙江與香港在有色金屬等大宗商品市場協同發展；發揮香港在國際航運基礎設施、航運網路、航運服務等優勢，打造香港-浙江大宗商品航運通道；在依法合規、風險可控的前提下，支持香港持份者參與浙江現貨交易平台產品交易，爭取相關資金進出便利政策，等等。

四是爭取國家給予支持，包括支持以香港為主導制定綠色金屬的大宗商品交易規範與標準； 支持複製「深港通」「滬港通」模式，打造「商品通」；支持香港銀行機構特別是中資大型銀行建立國際一流金庫，為香港黃金交易、上海黃金交易所國際板提供配套倉儲交割服務，等等。