彭博﹕分析師料內地通縮延至今年　持續時間屬上世紀大躍進後最長

內地即將公布2024年通脹數抓。《彭博》引述分析師稱，中國未能打破通縮周期，現在正邁向自1960年代以來持續最長時間的價格下跌，這暴露出一個關鍵弱點。而去年晚些時候經濟成長回升可能還掩蓋了這一點。



報道指出大多經濟學家認為，定於周五（17日）發布的官方數據勢將顯示，2024年中國連續第二年陷入通貨緊縮。包括摩根大通和花旗集團在內的一些華爾街最大銀行預測，這種情況將持續2025全年，這將是自上世紀60年代，「大躍進」運動結束以來從未見過的情況。

分析師指內地需要財政刺激

雖然實際經濟成長估計在去年第四季度加速，但彭博調查15位經濟學家得出的預估中值顯示，衡量經濟中物價變化的最廣泛指標﹕本地生產總值（GDP）平減指數2025年料為負0.2%。相比之下，新冠疫情爆發之前10年的平均值為3.4%。

「刺激、刺激、刺激，特別是財政方面，中國極需刺激。」滙豐控股駐香港首席亞洲經濟學家Frederic Neumann說道，「我們在其他經濟體看到需要大力政策推動才能徹底擺脫通膨下降的局面。我們認為這種情況將在中國逐步上演，但實際上會非常緩慢。」

中國面臨著與美國發生更多貿易摩擦的局面，如果在海外市場遇挫的出口商被迫轉向國內市場，可能會使中國的困境變得更加糟糕。特朗普數日後就將宣誓就任美國總統，他曾威脅要對中國商品加徵60%的關稅，全球最大兩個經濟體之間的貿易戰已是一觸即發。

樓市問題蒸發18萬億美元財富

中國難以從通縮泥潭中脫身，很大程度上是因為一場房地產危機導致家庭財富蒸發了約18萬億美元，這促使人們增加儲蓄，減少開支。即便如此，出口猛增，以及住宅銷售和零售支出改善，很可能提供足夠動力，幫助實現中國政府去年設定的5%左右成長目標。周五出爐的數據也包括房地產市場數據和零售銷售。

接受《彭博》調查的經濟學家估計2024全年實際GDP成長4.9%。隨著政府推出更多刺激措施，去年最後幾個月信心開始好轉。

GDP平減指數在去年第四季度可能保持在負值區域，使得負值持續時間達到連續七個季度，追平上世紀90年代末亞洲金融危機期間創下的紀錄。

料2026年通脹0.9%

《彭博》調查預計，該指標2026年勢將改善至0.9%，2027年上升至1.4%。GDP平減指數衡量的是名義GDP和實際GDP之間的差別。

摩根大通首席中國經濟學朱海斌表示，GDP平減指數為負或名義GDP成長疲軟，會由於企業利潤疲軟和財政收入疲軟直接損害經濟，並由於收入成長疲軟間接損害經濟。