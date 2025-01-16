理想汽車：理想L6累計交付突破20萬輛

撰文：格隆匯
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理想汽車（2015）旗下理想L6上市不到9個月累計交付突破200,000輛，平均每2分鐘，就有一輛理想L6交付到用戶手中。

公司指出L6連續7個月屬增程車型銷量第一名。