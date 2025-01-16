未來銀行是什麼概念？　恒生短劇有講解　管理層與小演員攜手合作

由今日(1 月 16 日)起一連兩星期，恒生會在官方 YouTube 頻道和LinkedIn 上映 6 集「未來銀星」(The Future Stars)微短劇。由電影導演趙羅尼執導。「未來銀星」微短劇由一眾小演員扮演恒生管理層，包括恒生銀行執行董事兼行政總裁施穎茵、財富管理及個人銀行業務主管李樺倫、商業銀行業務總監李秀怡、營運總監趙蕙雯、個人銀行業務分銷主管麥中和、數碼銀行主管賴芳玲,以及商務理財業務總監黃宏活。



當然喇，各位管理層當然亦會粉墨登場擔綱演出，介紹恒生未來銀行 2.0 服務和普及金融的概念。此微短劇並且得到香港金融管理局副總裁阮國恒的支持，在其中一集為大家派發彩蛋。

「銀星」銀行系統受損要到地球尋解決方法

至於「未來銀星」這微短劇內容係乜？係講述在外太空有一個星球叫作「銀星」，處理全宇宙的銀行系統,並由一班小孩負責管理。由於「銀星」突然出現星際風暴，以致銀行系統受損及影響運作。在地球上，恒生在業界首推的未來銀行服務發展已發展得很完備，所以幾位在「銀星」擔任銀行管理層的小孩，勇敢出發到地球，學習有關未來銀行的知識，以修復缺失。