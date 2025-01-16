SFC﹕指尖悅動前董事涉行為失當致損失6.6億　尋求法庭頒令賠償

證監會與港交所（0388）在一項執法行動中合作，令聯交所得以就主板上市公司指尖悅動（6860）及其8名前任董事的失當行為，及違反他們對指尖悅動及其附屬公司的責任一事，對他們採取紀律行動。與此同時，證監會亦正就上述涉嫌失當行為尋求原訟法庭頒布取消資格令和賠償令。



證監會指出是次調查主要針對相關董事涉及有問題的投資和向外部人士授出貸款的失當行為。特別是，這些貸款絕大部分均已違約，導致指尖悅動及其附屬公司蒙受超過6.6億元的損失。

證監會的法律行動

有鑑於此，證監會於2023年10月在原訟法庭展開法律行動，以尋求法庭對指尖悅動及其八名前任董事作出多項命令，包括取消資格令和賠償令。在上市時，指尖悅動當時的全體董事（包括非執行董事）議決採納了一項政策，使若干投資決定得以繞過董事會的批准。指尖悅動於2018年7月上市後不久，便在董事會不知情之下，動用了首次公開招股的所得款項，將4.5億元投資於一隻基金。指尖悅動在2019年12月將該基金部分贖回，並隨即動用另外2.5億元投資於一家小型私人公司所發行的貸款票據（2019年貸款票據）。本會後來發現，指尖悅動因2019年貸款票據違約而蒙受2.5875億元的損失（包括應計利息）。

證監會其後發現，於2020年5月至2021年3月期間，指尖悅動及其兩家附屬公司與15名借款人訂立了20份貸款協議，涉及貸款總額超過5億元（2020至21年貸款）。指尖悅動其後蒙受減值虧損約4.24億元，有逾80%的2020至21年貸款出現違約。

有見及此，證監會於2024年11月擴大其法律行動所針對的失當行為範圍，以涵蓋2020至21年貸款，以及尤其是前任董事沒有在訂立該等貸款前採取適當的程序和進行盡職審查的情況。此外，證監會已將指尖悅動的該兩家附屬公司名列為相關法律程序的答辯人。

多名董事被指違反對指尖悅動的責任

證監會指稱，2019年貸款票據及2020至21年貸款所引致的損失，乃歸因於指尖悅動前任董事劉傑、王在成、劉展喜、朱炎彬、郭靜鬥及／或姚敏茹違反對該公司的責任。故此，他們負有法律責任，須向指尖悅動及其附屬公司賠償所蒙受的損失。

證監會法規執行部執行董事魏弘福（Mr Christopher Wilson）表示﹕「公司董事（包括獨立非執行董事）負責公司管治，有義務監督管理層的活動，及確保訂立充分的內部監控政策和程序及其有效執行。採納寬鬆政策，使董事無需對重大決定作出監督，並不能成為免除董事責任的藉口。這些人員的積極監督有助鞏固管理層致力在全公司推行誠信文化及道德操守的承諾。」

他又指出﹕「是次聯合執法行動展現出證監會與聯交所之間的策略性合作取得有效的監管成果。作為香港資本市場的守護者，我們的共同使命是維持市場質素和投資者信心，並致力以更迅速的方式取得更有效的監管成果。」

在2023年7月與會計及財務匯報局發出的聯合聲明中，證監會重申上市公司妥善地進行財務活動，特別是在授出貸款時的重要性。證監會強調，董事會及轄下的審核委員會應明白到其有責任防止上市公司資產出現損失或被不當使用。