國統局﹕1月多項產品及服務價格穩中有升　料今年CPI有望溫和回升

國家統計局局長康義在發佈會上表示，去年9月26日，中央政治局會議作出有效落實存量政策、加力推出增量政策的重大部署，極大地提升了信心、改善了預期、激發了發展動能，四季度經濟明顯回升。物價形勢出現積極變化。市場需求回暖，帶動價格回升。



從居民消費價格看，四季度CPI漲幅儘管有所回落，主要是受食品價格下行影響，更能夠反映供需關係的核心CPI連續回升。四季度以來，扣除食品和能源以後，核心CPI漲幅連續三個月回升，12月份上漲0.4%。從工業品價格看，工業產銷改善也帶動價格回穩，11月和12月PPI降幅連續收窄，分別比上月收窄0.4和0.2個百分點。

國家統計局新聞發言人付凌暉表示，1月份內地蔬菜、鮮果、飛機票、旅遊價格均穩中有漲，同時企業預期改善也有助於CPI的穩步回升。中央經濟工作會議部署的宏觀政策實施，也爲物價改善提供良好條件。2025年CPI有望溫和回升。

6月24日，深圳COCO Park商場內人來人往。（林靄怡攝）

一攬子措施激發經濟活力

康義又表示，總的來看去年9月26日中央政治局會議召開之後，出台的一攬子增量政策有效地激發了發展活力、擴大了市場需求、拉動了企業生產、提升了市場活躍度、增強了發展信心，對四季度經濟回升和全年目標順利實現起到了決定性作用。下階段，要貫徹落實好中央經濟工作會議精神，實施好更加積極有爲的宏觀政策，及時做好相關政策的跨年度順暢銜接和平穩有序過渡，爲經濟穩定運行、持續回升提供更加有力的支撐。