十大券商點評A股市場　中信證券﹕春季攻勢或將提前

上周市場逆勢反彈，滬指周漲幅2.31%，深證成指周漲幅3.73%，創業板指周漲幅4.66%。行業方面，社會服務、傳媒、計算機等行業表現相對較好，家用電器、銀行、公用事業等行業的漲幅較小。



後市市場將如何演繹？且看最新十大券商策略彙總。

1. 中信證券：市場進入外部擾動落地的關鍵窗口期 春季攻勢或將提前

市場即將進入外部擾動落地的關鍵窗口期，美國總統正式就職、美聯儲議息會議召開、美國聯邦債務或將觸及上限；交易損耗指標顯示，A股市場短期回調基本結束，搶籌指標觀察到，交易的搶跑行為正在發生、並將持續，春季攻勢或將提前。在配置上，建議繼續保持紅利+主題的槓鈴策略，主題中更加強化出海方向。

2. 廣發證券：兩個靴子先後落地 「春季躁動」已漸近

25年歲末年初的市場表現基本符合過去十五年的數據規律。市場主要擔心兩方面風波：其一，新國九條及新披露規則下，25年業績預告有更大的暴雷風險；其二，特朗普正式宣誓就任，帶來的中美關稅風險。而下周，這兩大擔憂都將陸續迎來「靴子落地」。歷史上「春節至兩會」區間指數上漲概率超過90%，隨着兩大靴子先後落地，今年的「春季躁動」已漸近。

中國A股2020年首個交易大漲。（新華社）

3. 天風證券：等待消費「看漲期權」

春耕黃金坑，社融脈衝已出現回升，春節歸來進一步觀察基本面改善情況。賽點2.0第二階段，政策驅動與主題輪動，科技主題+低波紅利的槓鈴行情演繹。以宏觀敘事而對消費過分悲觀反而是一種風險，消費板塊投資的核心因子是估值，在當前消費板塊低估值、利率下行、政策催化下復甦周期抬頭（哪怕是很弱的斜率），三大核心條件都適宜的背景下，對消費成為2025年一大投資主線不悲觀，重視恒生網路。

4. 海通策略：牛還在 再議924行情性質

924行情可定性為反轉：政策基調轉向+牛熊周期規律+情緒觸底，從行情漲幅和成交量能看不是熊市反彈。去年10月8日以來的調整是牛市第一波上漲後的回吐，對比歷史看調整時空已顯著。隨着政策落地，有望開啟新一輪上漲。結構上，科技和中高端製造基本面趨勢更好。房地產和消費醫藥下跌時間長、低估低配，政策發力背景下預期差較大。

5. 光大證券：2025年A股「春季躁動」行情或將逐步開啟

A股市場幾乎每年都存在「春季躁動」行情，且央行貨幣政策調整、重要經濟數據公布、重要會議召開均可催化春季行情。2024年GDP增長目標圓滿達成、中美關係出現緩和，A股「春季躁動」行情可期，或將逐步開啟。行業配置方面，中長期建議關注盈利修復及高風險偏好品種兩條主線。

盈利修復主線重點關注內需偏消費方向，如食品飲料、醫藥生物、社會服務等；高風險偏好品種主線關注高貝塔行業補漲（醫藥、食飲、基礎化工、有色等）、高盈利預期行業（TMT、軍工等）及主題投資（政策支持類主題，如併購重組、市值管理；科技類主題，如AI產業鏈、自主可控）三大方向。

6. 華西證券：1月底2月初將迎來本輪A股「春季行情」

伴隨A股市場超跌反彈的是，前期壓制市場風險偏好的主要因素得到大幅緩解：一是，中美元首友好通話和特朗普團隊討論漸進式關稅，中美大國博弈的擔憂緩和，人民幣匯率實現企穩；二是，今年年報業績預告預悲公司披露有所提前，業績風險釋放較充分。此外，地方兩會顯示各地區經濟增速目標設定偏積極，也提振了市場對穩增長政策的信心。展望後市，當前A股市場處於較高配置性價比區間，投資者風險偏好回暖下，一輪春季行情將逐步展開，建議積極把握。行業配置上，「新質牛」相關主題仍是春季行情主線：AI+、人形機器人、低空經濟、國產替代等；此外，關注高景氣度出口鏈的估值修復機會。

7. 華安證券：迎來變局時刻

內部經濟基本面延續弱勢，對政策發力依賴度依然較高，關注一季度「開門紅」進展情況。外部特朗普就職後關稅相關的舉措力度可能弱於其競選口號、美債利率從高位回落等外部風險逐步緩釋，對A股形成一定支撐。但同時需關注特朗普就職後「黑天鵝」舉措以及國際地緣政治等方面可能引發超預期風險。

關注三條主線：1、春節前具備良好配置契機和性價比的高股息，主要包括銀行（保險）以及煤炭、石油石化的部分個股。2、景氣有望改善的部分消費品，主要包括農牧。而我們此前一直推薦的汽車、家電、電子的政策支持預期落地，可能迎來階段性收益兑現。3、科技板塊中估值仍有提升空間及存在景氣改善的通信，成長板塊中性價比最高。

8. 中泰策略：本輪「春節行情」或如何演繹？部分高股息配置價值或提升

就歷史經驗來看，每逢重要會議前，市場均會醖釀政策預期：如每年的「春季行情」，3月兩會，年中政治局會議，以及年底的兩大會議等。除此之外，許多「特殊時點」下市場對於政策的預期或更加強烈。這類政策雖然不是「政策框架轉向」，但政策本身力度較大，且表述積極，均引發了市場「對於政策全面轉向的預期」和相對大級別行情。

9. 信達策略：第二波上漲可能是慢啟動

春節前可能是第二次買點，一方面，季節性規律顯示2月是Q1勝率賠率最好的月份。另一方面，更重要的是，3-4月是經濟數據和居民資金熱情容易有變化的時間點，春節前如果市場位置不高，買點比較安全。但從交易的角度，新一輪上漲啟動期可能會比較慢，可以慢速加倉，不需要着急追漲。因為：（1）如果只是季節性博弈，市場波動幅度大多不大，而如果Q1出現往上的明顯上漲，需要觀察到經濟拐點或居民資金的影響。歷年1月經濟數據大多很難有較大的變化，2-6月存在較大變化的可能。（2）參考2019-2021年的經驗，每一次交易量下降後，市場重新起漲初期速度均比較慢。

10. 中銀證券：成長迎來年內配置窗口期

當前來看，節前市場不確定因素較多，觀望情緒或較為濃厚。但當前寬貨幣財政加力政策路徑不變，市場微觀流動性尚可，A股行情趨勢向上主線不改，但幅度和節奏上需要等待總量層面的寬鬆及內需回暖預期的驗證。經歷了四季度以來的調整，成長風格短期修復動能較強，結合節前資金面環境情況，短期來看成長股性價比相對優勢更加突出。結合年度策略，成長風格處於三年大級別佔優的起點，科創50作為2025年結構主線，當前配置機會凸顯。