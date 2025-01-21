羅兵咸調查｜35%受訪亞太區CEO擬進軍新興產業　科技為最吸引領域

踏入2025年後，亞太區企業管理層對新一年的經營環境更為樂觀。羅兵咸永發表新一份亞太區全球CEO調研報告，受訪的逾1,500名亞太區CEO中，有34%受訪者對短期內企業收入增長抱持有信心/很有信心態度，比例較前1年提高3個百分點。同時對企業未來經營10年的受訪者比例，按年大跌18個百分點至不足5成。

調研也指出產業融合的趨勢日益增強。35%的亞太區CEO正在進軍新興產業，其中科技、零售和醫療服務成為對新進行業者最具吸引力的領域。



亞太區CEO對企業收入增長更樂觀

羅兵咸永道發布的最新調研《第28期全球CEO調研亞太區報告：重塑進行時》顯示，亞太區的CEO對全球經濟前景、企業收入增長以及企業長期可持續性持更加樂觀的態度，信心有所增強。該調研收集了亞太區1,520位CEO的反饋結果，重點如下：

55%的受訪者預計未來一年全球經濟將有所改善，較2024年40%的佔比有所增加。34%的受訪者對企業短期收入增長極有信心或很有信心（較2024年增加3個百分點），對三年期收入增長的展望中這一比例上升至54%（較2024年增加17個百分點）。45%的受訪者認為基於現狀，他們的企業只能持續經營不到十年，這一比例比較2024年的63%有所降低，顯示企業對業務前景的信心增强。

羅兵咸永道全球主席康慕德（Mohamed Kande）表示：「今年的CEO調研結果展現了一個鮮明的對比，全球商業領袖雖然對未來一年持樂觀態度，但也清醒地認識到，企業必須革新其創造、交付及獲取價值的方式。以生成式人工智能（GenAI）為代表的新興技術、多變的地緣政治以及持續展開的氣候轉型，都正以前所未有的力度顛覆經濟的運行模式。為了在新的商業生態中保持競爭力，商業領袖們必須迅速採取行動，圍繞他們的戰略核心做出果斷的決策，從而全面重塑商業模式，這些決策涵蓋人員配置、業務佈局、供應鏈優化等眾多維度。」

近6成企業在過去五年有重大變革

報告顯示，一些亞太區的企業正迅速採取行動把握時代關鍵趨勢所蘊含的潛力，以促進增長和創造價值。59%的企業指出他們在過去五年中採取了至少一項重大變革，包括投資GenAI，應對氣候變化帶來的機遇和威脅，及重塑其營運和商業模式，以新的方式創造價值。

在過去12個月裏，82%的企業採用了GenAI技術，其中37%企業實現了收入增加，40%的企業盈利能力有所提高，58%的企業觀察到員工效率因採用GenAI而得到提高。

亞太區85%的CEO在過去一年中啟動了氣候友好型投資。其中，39%的企業收入有所增加，而34%的企業面臨成本壓力。63%的CEO表示，他們已將個人激勵薪酬與可持續性指標掛鉤，超過了全球平均水平（56%）。

然而，仍有不少企業行動緩慢，且大部分企業缺乏敏捷性。在過去五年間，企業平均只有7%的收入來源於全新業務領域。

大部份企業缺乏敏捷性

要實現企業重塑，動態資源再分配是不可或缺的前提。不過，64%的企業重新分配的資金不足20%，70%的企業重新分配的人力資源不足20%。

企業重塑的其中一種方法是超越企業的界限及跨行業來創造價值。然而，72%的企業在過去三年内並沒有進行過重大收購（即收購金額超過企業總資產的10%）。

CEO的整體信心因謹慎態度而有所減弱，宏觀經濟波動和通貨膨脹仍然是他們的首要關切。此外，四分之一的CEO認為人才短缺和技術顛覆是其企業面臨的主要威脅。鑒於對前景的審慎考慮，44%的亞太區CEO不計劃在來年為國際業務營運花費任何資本支出。

調研也指出產業融合的趨勢日益增強。35%的亞太區CEO正在進軍新興產業，其中科技、零售和醫療服務成為對新進行業者最具吸引力的領域。

羅兵咸永道中國主席兼首席執行官何睦寧（Hemione Hudson）表示：「經過多年的數字化轉型，各行業間的傳統界限已日益模糊。我們堅信，人工智能的發展、氣候變化的挑戰，以及其他重大趨勢間的相互作用，將進一步加速這一變革進程。行業融合的現象將為亞太地區帶來前所未有的跨部門增長機會，然而，錯綜複雜的外部環境也使得果斷的領導決策與董事會的充分參與變得尤為重要。展望未來，能夠突破傳統界限，勇於創新和協作的個體及組織，將成為引領未來的關鍵力量，並在構建一個更加可持續且緊密相連的全球社會中發揮核心作用。」