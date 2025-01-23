花旗﹕若險資等對A股配置增1個百分點　將導致4320億人幣資金流入

人行及中證監等部委，公布推動中長期資金進入A股市場的措施，當中包括推動保險資金入市。《彭博》報道，花旗在中國發布推動中長期資金入市方案後測算，保險等四類機構每提高A股配置比例1個百分點，流入A股的資金有望增加4,320億元（人民幣‧下同)。



報告指，按靜態估算，保險、全國社會保障基金、基本養老保險基金和年金基金對A股的配置每增加1個百分點，該市場將分別新增3220億、300億、190億和610億元資金。

鼓勵公司回購增A股吸引力

花旗稱，隨著中國證監會繼續出台政策提升A股吸引力，例如鼓勵上市公司加大股票回購和實施中期分紅等，不能忽視長期投資者逐漸提高資產配置的可能性，利好高權重高、高股息率的銀行股，券商股也將受益。

《彭博》引述另一大行摩根士丹利報告指出，內地最新推出的促進長期保險資金投資股市的政策似乎引發一些積極的情緒，長期評估機制有助於掃清一些障礙，但內險的投資行為依然非常謹慎，償付能力比率仍為制約因素。

大摩料險企增加股票敞口需時

該行認為保險公司的強勁業績預期已被市場部分消化，自上周初以來，一些H股股價已上漲10%至20%。

報告指，雖然低利率環境和長期評估機制可能略微提升保險公司對權益資產的偏好，但提升權益敞口仍需時間。鑒於近期地緣政治不確定性及中國長假臨近，短期內偏好保險公司中的防禦性標的，並等待更多催化因素。