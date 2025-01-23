摩通﹕若新世界違約如打開潘朵拉盒子　料港銀盈利降10%至23%

市場人士對萬科（2202）及新世界（0017）的流動性憂慮重燃，摩根大通發表報告，指出來自母公司的支持對避免新世界及萬科出現違約是相當重要，又認為新世界一旦違約對行業產生很大影響。摩通維持對新世界及萬科「減持」看法至流動性壓力得到解決，並提醒任何情緒主導的反彈均是短暫。



中環皇后大道中16-18號新世界大廈。（黃偉民攝）

認為周企更有動機提供援助

摩通指出相對而言，新世界的母公司周大福企業更有動機提供援助，這不單捍衛了家族聲譽，並防止影響周企旗下公司信貸能力。該行分析師未有將新世界視為違約候選人之一。若以並無公開違約作定義，該行認為新世界擁更高的生存可能性，惟強調不論是新世界或萬科，均有機會出現債務展期或重組的情況。

摩通又指出從行業角度，若新世界違約會產生更大的影響，並有可能打開潘朵拉的盒子。與內房行業不同，香港地產行業未有出現大規模違約。若新世界違約，可能會迫使銀行收緊其他更健康的發展商融資渠道，從而引致蔓延情況。由於銀行有機會受波及，相信金管局會介入協調，以確保不會出現公眾違約情況。

若萬科違約料對內銀影響有限

摩通又指出萬科被視為內房中「最後倒下的房企之一」。即使出現違約或暗示違約潮的最後一輪，未必會顯著打擊有意置業者信。因為不少民企發展商已違約，除非市場開始對國企發展商的信心動搖，才會有新一波危機。

從銀行角度而言，萬科佔內地整體發展商債務的1.6%，亦僅佔內地銀行整體貸款的0.1%。若萬科違約或會導致不良貸款比率提高10點子至30點子。由於銀行撥備比率較高，認為對盈利影響可能有限。因此該行指出若銀行股出現任何回調，均是買入高質銀行股的機會，如招行（上海﹕600036）（3968）的A及H股。

該行又表示，即使銀行貸款維持正常，同時銀行同意在貸款到期時續期，仍預期會就新世界的風險敞口收取預期信貸損失（ECL）費用。據摩通追蹤的銀行股中，除大新銀行（2356）外，其他銀行對新世界均有顯著的敞口。

摩通指出，相對於本地銀行，較看好滙豐及渣打。（資料圖片）

看好滙豐及渣打

據摩通進行的壓力測試顯示，若所有新世界的貸款被降至「第三階段」，本港銀行今年預測盈利將會減少10%至23%。惟滙豐（0005）及渣打（2888）受到的影響僅2%至3%。

摩通較偏好滙豐及渣打多於香港銀行，同時認為恒生有更多下行風險，因盈利風險較高及相對於同業而言估值較高。