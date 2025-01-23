新世界：完成逾177億銀行貸款再融資 秉持穩健務實經營方針

新世界發展(0017)財務債務再惹關注，集團重申公司持續正常開展業務，並繼續與其權益人，包括與貸款方及債券持有人保持聯繫，並一直積極管理債務狀況。

新世界又稱，由去年7月至今，已為約177.61億元銀行貸款完成再融資，將繼續遵守其現有財務債務責任，建議股東和其他投資者不要依賴市場傳言。

另外，新世界表示，今年會繼續專注地產主業，包括在港推售「柏蔚森」、「STATE PAVILIA皇都」等住宅項目，並持續在內地銷售多元化的項目，集團管理層秉持穩健務實的經營方針，加強市場導向和提升項目回報率，並期望藉此向不同持分者提供業務發展的最新狀況。

2024/25財年合計共推出逾4400個單位

就物業銷售，新世界指自「柏蔚森」系列加推，開售以來累計銷售519個單位，套現超35億港元，創下2024年啟德跑道區銷量冠軍紀錄。而位於北角的「STATE PAVILIA皇都」提供388個住宅單位，截至1月16日為止一周內成功火速標售10套，平均售價近4,000萬元，平均呎價約34,300元，成為2025年港島全新開售豪宅新盤呎價新高，合共套現近4億元；至於項目中的商場 「STATE THEATRE by K11 」，預計2027年啟用。

另外，集團目前正積極開展多個新項目，包括位於九龍塘的住宅等多個項目。其中在香港北部都會區，與招商蛇口合作開發的粉嶺馬適路大型商住項目已完成補地價程序，項目總樓面逾111萬平方呎，於今年初動工。該項目坐擁鐵路優勢，交通配套完善，商業和公共設施齊備，將提供約2300個住宅單位。新世界稱，項目不僅將協助北部都會區的發展，更為公司在北都近1,500萬平方呎的農地開發，探索出一種全新發展模式。

集團又稱，未來亦會加快港鐵黃竹坑站「港島海岸」第五期、半山衛城道高端住宅以及啟德樓盤等項目的推售進度，加上已推出的樓盤，2024/25財年全年合計共推出超過4,400個單位。

內地半年銷售收入已超全年目標七成

另外，新世界稱，截至2024年12月底，內地半年銷售收入已經超過全年目標的70%，其中廣州豪宅標杆凱旋新世界推出全新一期項目廣粵觀邸，開盤即熱銷近20億。

其他項目方面，寧波K11盛大開業、杭州江明月朗園項目圓滿交付，深圳西麗項目亦進展順利，即將進入開發建設階段。廣州耀勝新世界廣場項目的寫字樓、K11 Select及住宅則預計將在2025年進入全面交付期，杭州新世界城市藝術中心一期寫字樓及商業則進入銷售及租賃期，總面積約248萬平方呎的K11 ECOAST也即將開業。集團稱，這些項目都將會為未來業績增長提供有力保障。