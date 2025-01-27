渣打洪丕正料亞洲未來10年貢獻全球GDP增長約5成

上周在瑞士達沃斯舉行的世界經濟論壇年會上，渣打銀行匯聚商界領袖和政策制定者,共同探討亞洲在持續變化的世界秩序中的角色，以及如何把握亞洲區的機遇以確保可持續的長期增長。



渣打國際業務總裁洪丕正、港交所（0388）主席唐家成、 Visa 全球市場集團總裁Oliver Jenkyn及波士頓諮詢公司亞太區主席Neeraj Aggarwal，在當地參與座談會，深入探討塑造亞洲未來的機遇和挑戰。

談及亞洲的前景，洪丕正強調國際間的結構性轉型正為亞洲帶來重大機遇:「亞洲正冒起成為世界經濟活動的中心，預計未來十年將貢獻全球GDP的一半增長。全球供應鏈轉移、財富創造、數字經濟崛起及可持續發展等的結構性機遇，將繼續推動亞洲區的變革。」

洪丕正又說:「在充滿不確定性和波動的時期,互聯互通的重要性更為突出。像渣打銀行這類國際機構可以擔當重要角色，協助應對亞洲以至其他地區目前正面臨的一些重大挑戰,例如推動資本支持可持續發展、幫助促進公平的能源轉型，以及透過創新去提升金融的普及性和參與度。以合理和務實的政策方式促進合作，是確保持續互聯互通的關鍵所在。」