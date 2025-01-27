恒生涉投資產品銷售手法失當行為遭SFC譴責　及被罰款6640萬元

證監會譴責恒生銀行，並處以罰款6,640萬元，原因是恒生於2014年2月至2023年5月這九年間的多個時段內，在銷售集體投資計劃和衍生產品方面犯有嚴重的監管缺失，並向客戶多收款項及沒有向他們充分披露金錢收益。



證監會表示，是次紀律行動源自金管局的轉介個案。金管局於早前的調查中發現，恒生在2016年6月1日至2017年11月30日期間對集體投資計劃產品，作出的銷售存在一系列須關注的事項。

具體而言，有111個客戶帳戶被發現在關鍵期間內執行了100宗或以上的集體投資計劃交易。雖然大部分交易都被聲明為客戶的「自選」交易，但事實上有46名客戶是在其客戶經理作出招攬或建議行為的影響下進行交易。他們被招攬進行過於頻繁且持有期短的交易，而這個交易模式與基金的投資目標及客戶的偏好投資年期有所抵觸。進行頻繁的集體投資計劃產品交易令客戶承擔重大的交易成本，嚴重影響了他們的整體盈虧。

證監會稱，恒生的內部監控措施存在不足之處，因為它無法充分監督和監察向客戶銷售集體投資計劃的情況。就此而言，恒生除了沒有保留足夠的審計線索以確保交易是由客戶真實發起外，亦沒有設立足夠的監控措施，以在進行可能有問題的交易後對其作出監察和跟進。