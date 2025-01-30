彭博︰軟銀集團正洽談向OpenAI投資最高達250億美元

軟銀集團正在商談向OpenAI投資最高達250億美元的計畫，此舉可能使其成為這家人工智能初創公司最大的支持者。

彭博引述一位知情人士透露，兩家公司正在進行初步談判，軟銀可能會投入150億至250億美元。知情人士表示，這將是孫正義的軟銀向Stargate項目150億美元投資承諾之外的補充。Stargate是孫正義與OpenAI在德克薩斯州成立的合資企業，旨在建設數據中心和其他人工智能基礎設施。上述知情人士不願具名，因談判未公開。

OpenAI代表拒絕置評，一位軟銀發言人也未立即予以回應。稍早前金融時報亦有報道上述消息。

本月當美國總統川普宣布Stargate合資項目時，孫正義站在OpenAI執行長Sam Altman身邊，兩位CEO多年來一直保持聯繫，雙方對推動人工智能發展有著共同的興趣。他們計畫在Stargate項目共同部署1000億美元，並在四年內投資最高達5000億美元。

包括馬斯克在內的科技行業人士曾質疑Stargate及其融資缺乏細節。這位xAI創始人對參與川普計畫的公司能否兌現資金承諾表示懷疑。