電動車1月交付量大比併　小鵬汽車超3萬奪冠　小米連續4個月超2萬

儘管仍處於春節假期中，國內新能源車企如期公布了今年1月的銷量數據。

具體來看，小鵬汽車﹙9868﹚1月共交付新車30350台，按年增長268%。

小鵬汽車已連續3個月交付量破30,000台，小鵬MONA M03連續2個月交付超1.5萬台，小鵬P7+上市2個月，累計交付突破2萬台。

這一成績使小鵬汽車再次登上造車新勢力交付量榜首，上一次小鵬奪冠還要追溯到2022年6月。

至於理想汽車﹙2015﹚，期內交付車輛29927輛。

截至2025年1月31日，理想汽車累計交付量達到1,163,799輛。

理想L6在2025年1月突破了20萬輛的累計交付里程碑，連續7個月蟬聯中國最暢銷增程電動汽車車型。

此前的2022年12月，理想汽車的交付量獲當月第一，其後曾連續24月蟬聯第一。

2025年全年，理想的交付目標為70萬台。

零跑汽車﹙9863﹚宣佈，2025年1月單月交付量25,170台，按年增長105%。3 月份零跑B10即將上市。

小米汽車宣佈，今年1月，小米SU7交付量再次超過20000台。目前已連續4個月交付量超2萬，2025年全年交付目標30萬台。

蔚來汽車宣佈，1月交付新車13863台，按年增長37.9%。

其中，蔚來品牌交付新車7951台，樂道品牌交付新車5912台。

截至目前，蔚來公司已累計交付新車685427台。其中，蔚來品牌累計交付新車658754台，樂道品牌累計交付新車26673台。

極氪2025年1月交付11942台。

車企放大招

在公布1月交付量的同時，多家車企還同時放大招，表示春節不打烊，並官宣了優惠購車政策，以便繼續促銷量。

其中，蔚來推出5年0息限時金融優惠政策。自2025年2月1日至2月28日期間，用戶支付定金購買蔚來，可享5年0息金融方案，首期僅需20%，手續費全免。

在此期間購車，用戶還可疊加享受1萬元選裝基金、價值4800元的48張免費換電券、5年NOP+免費使用權在內的多重新春購車好禮。

零跑汽車發布了2月的購車政策。以C10為例，報廢舊車購買可享受2萬元的國家補貼，同時還有1.5萬元的現金優惠以及增換購禮、金融禮、選裝禮等權益。

2025年，國補政策將進一步加碼，車企又在開年之初就經歷了銷量「大洗牌」，部分車企在這個時候增大優惠力度算是比較好的策略。