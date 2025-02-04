DeepSeek大模型　登陸阿里雲及百度雲等內地平台

DeepSeek在百度雲及阿里雲等多個內地平台上架。據《中國基金報》，於2月3日晚間，百度智能雲宣佈，百度智能雲千帆平台已正式上架DeepSeek-R1和 DeepSeek-V3模型，推出了超低價格方案，還可享受限時免費服務，登錄百度智能雲千帆ModelBuilder即可快速體驗。



同樣在2月3日，阿里雲也宣佈，阿里雲PAI Model Gallery支持雲上一鍵部署DeepSeek-V3、DeepSeek-R1。在該平台上，用戶可以零代碼實現從訓練到部署再到推理的全過程，簡化模型開發流程，為開發者和企業用戶帶來了更快、更高效、更便捷的AI開發和應用體驗。

DeepSeek V3等已於去年12月上線

隨着DeepSeek於2024年12月上線並開源 DeepSeek V3/ R1/Janus Pro，近期已有華為雲、騰訊雲、360數字安全、雲軸科技ZStack等多個平台宣佈上線DeepSeek大模型。