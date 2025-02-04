無懼中美貿易戰2.0　ATMXJ及晶片股抽升　恒生指數飆572點

【恒生指數/恆生指數/恒指/恆指/HSI/Hang Seng Index/港股】恒生指數於蛇年首個交易日（3日）未能紅盤高收，同日美股則繼續受到貿易戰衝擊，道指早段曾瀉逾600點，三大指數最終全線低收，道指跌122點或0.27%﹑標普500指數及納指分別跌0.76%及1.2%。由於美國﹑加拿大及墨西哥均宣布同意延遲執行關稅措施，帶動亞太區股市今日（4日）上揚，其中日本股市升約600點。商品市場方面，於亞洲交易時段，紐約期金跌0.25%﹑紐約期油跌1.16%。匯市方面，美元兌日圓﹑歐元及英鎊均於亞洲交易時段上揚。



【16:40】港股全日升572點

中美貿易戰2.0正式開打！美國從當地時間今日凌晨起正式對華加徵10%關稅，中國隨時宣布反制，從下周一（10日）起針對部份美國產品加徵10%至15%關稅。受到有關消息衝擊，港股升幅曾收窄至不足300點，其後升幅再次擴大至逾500點。

恒指收市報20789點，升572點，國指升259點，報7643點，科指升239點，報4977點，成交額為1,619億元。

出口股走勢強勁，申洲（2313）升8.7%，創科（0669）升1.2%。

晶片股上揚，中芯（0981）升8.5%﹑華虹半導體（1347）升12.7%﹑上海復旦（1385）升13.1%﹑晶門半導體（2878）升16.7%。

汽車股方面，理想汽車（2015）升8.7%﹑小鵬（9868）升12.4%﹑蔚來（9866）升4.5%。

消費股方面，安踏（2020）升3.4%﹑李寧（2331）升5.7%﹑百威亞太（1876）升1.8%。

金融股方面，滙豐（0005）升0.2%﹑港交所（0388）升3.4%﹑友邦（1299）升1.1%。

科技股方面，阿里（9988）升3.9%﹑騰訊（0700）升4.1%﹑美團（3690）升6%﹑小米（1810）升4.2%﹑京東（9618）升6.7%﹑百度（9888）升3.4%。

【16:06】人民幣離岸價倒升

人民幣離岸價倒升，最新報7.3088，升9點。

美股期貨方面，道指期貨跌87點，報44335點，納指100期貨跌23點，報21273點。

【15:20】港股最新升逾500點

中美互徵關稅，港股升幅曾收窄，隨後再次擴大至逾500點，最新報20732點，升515點。

人民幣離岸價最新報7.3174，跌77點。

【14:10】港股最新報20604點

內地宣布限制鎢等礦物實施出口管制，即日生效。受到有關消息刺激，中國稀土（0769）曾飆18.4%，最新報0.42元，升10.5%。

港股最新報20604點，升387點。

【13:46】人民幣離岸價跌140點

人民幣離岸價跌幅擴大至逾百點，截至下午1時45分，報7.3237，跌140點。

港股最新報20577點，升360點。

【13:26】港股升幅收窄至254點

中美貿易戰暫時尚未有停火跡象，內地宣布從2月10日起對部份美國產品加徵關稅，當中針對煤炭﹑天然氣加徵15%關稅，對原油﹑農業機械及皮卡車等加徵10%關稅。另一方面內地宣布針對Google進行反壟斷調查。

美國從當地時間周二（4日）凌晨起，對華產品加徵關稅。

受到有關消息拖累，港股升幅在午後明顯收窄，最新報20471點，升254點。

【12:14】港股半日升400點

特朗普表示擬於日內就關稅問題，與內地官員進行磋商，受到有關消息刺激，港股今早曾抽升逾600點。恒指中午收市報20622點，升404點，國指升190點，報7574點，科指升4922點，升185點，成交額增至890億元。

車股今早表現突出，小鵬（9868）飆12.6%，蔚來（9866）升3.6%﹑理想汽車（2015）升7.2%﹑比亞迪（1211）升3.9%。

科技股方面，阿里（9988）升2.4%﹑騰訊（0700）升2.8%﹑美團（3690）升4.2%﹑小米（1810）升3.6%﹑百度（9888）升2.2%。

金融股方面，滙豐（0005）升0.4%﹑港交所（0388）升1.9%。

晶片股方面，中芯（0981）升6.8%﹑華虹半導體（1347）升8.7%﹑上海復旦（1385）升7.4%。

消費股方面，李寧（2331）升4.9%﹑安踏（2020）升2.2%。

【11:18】港股升幅收窄至逾500點

港股升幅收窄至逾500點，恒指最新報20749點，升532點。

理想汽車（2015）升9.1%﹑申洲（2313）升8.5%﹑聯想集團（0992）升8.1%。

【10:30】港股升幅擴至逾600點

港股升幅最新一步擴大至逾600點，恒指最新報20879點，升662點。

阿里（9988）升4.1%，報97.85元，騰訊（0700）升3.4%，美團（3690）升6.2%，小米（1810）升5.1%。

中芯（0981）升7.4%，報45元。

【10:00】晶片股全線上揚

晶片股再獲投資者追捧，中芯（0981）再創新高，曾高見44.9元，最新報44.8元，飆6.9%﹑華虹半導體（1347）飆7.9%﹑上海復旦（1385）升6.6%。

港股最新升414點，報20630點。

【09:46】港股升幅擴大至逾300點

港股升幅擴大至330點，最新報20547點。

人民幣離岸價最新報7.3158，跌61點子。

小米（1810）再創新高，曾突破40元，市值一度逾萬億元，最新報39.8元，升4.875%。

【09:25】恒指高開271點

恒指高開271點，報20488點，國指高開115點，報7499點，科指高開91點，報4828點。

阿里（9988）高開3%，報96.8元，騰訊（0700）高開1.2%﹑美團（3690）高開1.8%﹑小米（1810）高開2%﹑百度（9888）高開1.3%。

晶片股方面，中芯（0981）高開0.7%﹑華虹半導體（1347）平開。

汽車股方面，小鵬（9868）高開5%﹑蔚來（9866）高開2%﹑理想汽車（2015）高開3.8%。

消費股方面，海底撈（6862）高開2%﹑潤啤（0291）高開1.5%。

金融股方面，滙豐（0005）低開0.1%﹑港交所（0388）高開0.5%。