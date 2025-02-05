A股｜十大券商點評　料跨年行情迎主升段　春季走勢可期！

A股後市市場將如何演繹？且看最新十大券商策略彙總。



1.中信建投：進攻，跨年行情將迎主升段

節前多項政策推出，業績預告擾動基本結束，假期消費數據超預期，Deepseek超市場預期，特朗普加徵10%關稅落地，人民幣兑美元匯率走穩，港股與中概有率先企穩回升跡象，春節後A股資金迴流等多重因素有望推動跨年行情迎接主升段，建議投資者考慮積極進攻。結構上AI+仍是核心主線，Deepseek的突破將繼續推動中國AI+及新質產業信心重估。關注行業：電子、通信、傳媒、計算機、有色、非銀、機械設備等。

2. 興業證券：整裝待發，迎接新一輪上行

春節期間特朗普加徵關稅、美聯儲暫停降息、國內消費數據未加速修復等都在市場預期內，但隨後特朗普宣佈對加拿大和墨西哥加徵關稅暫停實施，或表明相關舉措可能存在緩和餘地，外部風險緩釋有望對市場偏好形成提振。配置上，高彈性成長科技包括泛TMT、軍工、機器人和強季節性效應的8大基建優勢品種最佳，同時短中長期具備配置價值的銀行保險也值得關注。

往後看，儘管圍繞關稅的博弈或仍將擾動，但我們認為，隨着不確定性逐步釋放，節後A股有望迎來新一輪上行。我國AI產業的實質性突破、關稅風險整體可控以及國內基本面和政策層面的積極變化，都將成A股市場的重要支撐。

3. 中信證券：AI提升風偏，春季躁動加速

展望2月，中國資產重估敘事在形成，春季躁動進入加速階段，交易更加極致，港股的流動性改善空間邊際上優於A股，行情重心更偏港股。從配置策略來看，風格上，預計市場將在春季躁動期間先演繹極致高波風格，後逐步向低波轉換；板塊上，建議重新重視非美出海邏輯在年報季的持續兑現；行業上，先看AI為代表的強勢主題極致演繹，後轉向紅利+非美出海。

4. 海通證券：2025年港股有望上行 A股春季行情仍可期

2025年A股春季行情仍可期。借鑑歷史，A股春季行情年年有，驅動行情展開的因素主要是三個：政策催化、流動性寬鬆、基本面改善。展望25年，港股流動性寬鬆有望延續，宏觀層面美聯儲降息趨勢不改，微觀層面除港股通帶來增量、外資也望階段性迴流。綜合而言，影響港股的五大因素中積極因素偏多，再結合當前港股估值、情緒仍處於歷史偏低位置，海通證券認為，25年港股有望上行。

5. 信達證券：第二波上漲有望逐步啟動

目前處在上漲的早期，主要驅動力是春季前後資金活躍、美國貿易政策低於預期，春節假期，港股表現較強，季節性規律影響下大概率春節後1-2周股市可能偏強，而2月下旬需要驗證春節後開工數據情況，這比季節性因素更重要。鑑於各行業的盈利兑現預期較低，我們預計牛市第二波上漲初期速度較慢。DeepSeek強化了AI產業鏈的長期邏輯，但也讓AI產業鏈的利潤兑現更加不確定，短期會增加成長股的波動，春節後，有可能風格和節前會有變化。

6. 浙商證券：節日效應凸顯，靜候股債雙牛

考慮到中美關係正處於關鍵性轉折節點，有望走向階段性緩和，風險偏好將成為市場主線。中美小陽春或貨幣政策大幅寬鬆有望驅動我國出現股債雙牛行情，但過程中可能略有反覆，風險偏好的修復並非一蹴而就，我國可能在中美關係以及國內政策應對波折的考驗後迎來一輪股債雙牛。

7. 民生證券：逐步從「美國主導」中走出，聚焦中國變化

過去美股的上漲的兩大核心驅動AI+特朗普交易在近期均迎來拐點，當美國不再「例外」，美股的「完美敘事」也將迎來尾聲。此時對於A股而言，反而迎來了從被主導走向逐步以我為主的過程，隨着貿易的不確定風險由過去中國獨享轉向全球共擔，一直跑輸全球的滬深300反而更具韌性，相較於海外的折價可能會迎來收斂。而事實上當下中國基本面中也呈現底部有韌性企穩的特徵，未來內部也有一些積極因素可以期待，投資者需要逐步從「美國主導」的思維中走出，聚焦中國變化。

8. 天風證券：賽點2.0第二階段過渡期，春節歸來攻堅，重視恒生網路

春耕黃金坑，社融脈衝已出現回升，春節歸來進一步觀察基本面改善情況。賽點2.0第二階段，政策驅動與主題輪動，科技主題+低波紅利的槓鈴行情演繹。以宏觀敘事而對消費過分悲觀反而是一種風險，消費板塊投資的核心因子是估值，在當前消費板塊低估值、利率下行、政策催化下復甦周期抬頭（哪怕是很弱的斜率），三大核心條件都適宜的背景下，我們對消費成為2025年一大投資主線不悲觀，重視恒生網路。

9. 華西證券：A股開門紅值得期待

展望節後A股，A股開門紅值得期待。其一，歷史上春節後A股市場表現與長假期間港股市場走勢相關性較強；其二，美國加徵關稅的不確定性已階段性落地；其三，春節期間服務消費數據較高增長，且國產AI、人形機器人等方面主題催化較多。

10. 華安證券：外部風險緩釋有望積極提振市場偏好

春節期間特朗普加徵關稅、美聯儲暫停降息、國內消費數據未加速修復等都在市場預期內，但隨後特朗普宣佈對加拿大和墨西哥加徵關稅暫停實施，或表明相關舉措可能存在緩和餘地，外部風險緩釋有望對市場偏好形成提振。配置上，高彈性成長科技包括泛TMT、軍工、機器人和強季節性效應的8大基建優勢品種最佳，同時短中長期具備配置價值的銀行保險也值得關注。