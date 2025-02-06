附屬公司逾66億人幣應收款「未找數」　中國高速傳動進行獨立調查

中國高速傳動(0658)公布，附屬公司逾66億元(人民幣‧下同)到期應收及預付款項未被償付，董事會已議決成立由公司獨立非執行董事組成的獨立調查委員會，委託進行獨立調查。獨立調查委員會自此正式委聘富事高諮詢有限公司為其第三方調查顧問，務求迅速進行獨立調查。

根據與獨立調查委員會協商訂定的工作範圍，獨立調查的主旨是確定有關該等協議以及相關款項的相關事實和情況。此包括調查具體事項，尤其包括找尋批准相關交易的證據，以及評定對相關款項根據該等協議已到期並應支付一事提出異議的若干交易對手方所作主張是否有效。

中國高速傳動表示，獨立調查機構正積極進行調查工作，公司將繼續提供一切必要協助；公司亦正主動採取糾正行動，加強內部控制和合規體系。該等措施包括對相關附屬公司精簡優化員工職責，以及所涉貿易訂約流程、合約簽署審閱、交付商品等相關方面的監控，採取加強措施；將會對有關監管合規的一切事項，繼續進行嚴格監督。

與此同時，該公司稱，董事會一直與其法律顧問緊密合作，採取一切必要合適措施，以保護及行使其權利，從而維護公司及其股東的最佳利益。

中國高速傳動去年11月公布，附屬公司南京傳動、南京翰達及南京盛裝從事貿易業務，並在2023年或前後訂立若干商品買賣協議。截至去年10月31日，相關附屬公司在該等協議項下合計已到期的應收款項及預付款項總金額約66.4億元。去年11月初或前後，公司指示法律顧問採取行動，要求獲得相關款項但未被償付。