標普︰若有大型發展商違約將波及整個行業　樓價最多跌7%

信貸評級機會標準普爾發表文章，指出若有香港大型發展出現備受矚目的違約或重組，會擠壓行業資金，影響將會波及整個行業，甚至連行內高評級公司亦受影響。



標普認為香港樓價將回穩的基本情景，面臨的下行風險愈來愈大。

標普指出目前對今年本港住宅樓價的基本情景預測，仍是按年平穩，以及預期年內錄得2萬個一手住宅單位成交，可是香港市場對個別發展商的信貸壓力猜測正在增加。標普認為一旦有大型發展商出現違約，會對市場信心帶來打擊，準買家將延遲入市。若出現有關情況，今年本港一手住宅物業交投量將降至1萬伙。隨著供應過剩﹑需求縮減，預料樓價在年內跌5%至7%。

標普指出新世界發展（0017）（標普未予評級）於2025年1月20日及23日發出公告，回應有關公司運作及其財務債務的傳言及揣測時，重申公司業務持續正常開展，又表示自去年7月以來，已為178億元銀行貸款完成再融資。

標普表示接獲投資者查詢，問及若有本港發展發生重大信貸事件，將如何影響香港地產市場。標普指出儘管覆蓋的香港發展商流動資充裕，可是個別未有覆蓋的發展商的緩衝資金顯得薄弱。為補充流動資金，部份發展商已尋求股東注資或出售資產。可是標普認為來自股東的支持意願或減弱，同時出售資產的談判亦有可能告吹。在這種情況下部份發展商的流動資金疲弱狀況，或引致全面性財務困境。縱使有關情況並非標普預設的基本情景，但亦有可能發生。