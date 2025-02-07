聯想集團半日飆近8%　股價連漲5日　受惠「AI+端側之王」概念

2月7日，聯想集團﹙0992﹚中午收市升7.5%，高見12.36元，連續五日走強。

消息面上，2月5日，聯想集團與沐曦股份聯合發布基於DeepSeek大模型的一體機解決方案。該方案以"聯想服務器/工作站+沐曦訓推一體GPU+自主算法"為核心架構，配合聯想AI force智能體開發平台，推出智能體一體機與訓推一體服務器雙產品形態，率先實現從千億參數大模型訓練到場景化推理落地的全鏈條覆蓋。

此外，聯想集團個人智能體"小天"已接入DeepSeek，為用戶帶來更加智能、便捷的AI交互體驗。個人智能體"小天"是聯想在去年4月發布的業內首款端側個人智能體，被率先內嵌於聯想AIPC之中，目前已經拓展至聯想的AI手機、AI平板等AI終端。

目前， "小天" 已接入超過 1600 款 AI 應用，包括主流的 Kimi、文心一言、網易有道翻譯、訊飛聽見、MiniMax、騰訊視頻、美圖 AI 等，以及大量醫療、法律、教育等不同專業領域的 AI 應用。通過接入 DeepSeek，個人智能體 "小天" 集成了 DeepSeek 先進的自然語言處理 (NLP) 和深度學習技術，將進一步提升在專業領域語言處理、代碼生成與編程、數學推理、多模態處理等方面的 AI 能力。目前，用戶可在個人智能體 "小天" 的 AI Space 界面點擊 DeepSeek 體驗。

聯想集團作為AI PC領域的先行者和引領者，率先發布和銷售多款AI終端產品。市場觀點普遍認為，受惠於PC領域超越市場的增長以及AI PC滲透率和受歡迎程度持續上升，AI PC在FY2024/25第二財季佔中國PC出貨量14%，上半財年智能設備業務集團(IDG)業務收入按年增長14.5%。

摩根士丹利發表研報，恢復對聯想集團的"增持"評級，目標價為13.8港元。該行認為，隨着 PC 和服務器的需求改善，市場對於聯想 2025 財年第三季度業績的普遍預期有上行空間。該行預計第三財季收入將較華爾街普遍預期高出 4%，淨利潤將較預期高出 9%。另外，該行預計第四財季總收入將按年增長 15.5%，至 160 億美元左右。另外，聯想收購 Infinidat 是一個漸進式利好，有助於增強其存儲產品組合。該交易是聯想增長戰略的一部分，旨在將差異化技術解決方案推向市場。