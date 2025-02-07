港交所陳翊庭稱現行回撥機制不符國際慣例　導致新股上市後易破發

港交所（0388）早前就優化首次公開招股市場定價及公開市場的建議徵詢市場意見，行政總裁陳翊庭表示，通過這次改革，希望能夠提升香港新股市場的國際競爭力。她又指出現行新股回撥機制符合國際市場慣例，造成新股發行價高於實際市場需求，容易出現新股上市後「破發」的情况。



陳翊庭在微信發文指出，一是在不損害投資人利益的前提下，優化有關公眾持股量的要求，為發行人「拆牆鬆綁」，放寬不必要的限制，提升香港市場對於發行人的吸引力；二是提升更有議價能力的投資者（尤其是機構投資者）在新股定價過程中的參與度，從而提升新股定價的效率。

陳翊庭提到，設立公眾持股量要求的初衷是為了確保公開市場上有足夠的股票可供交易，防止股價操控和減少過度的股價波動，但與其他國際證券交易所相比，港交所在這方面設定的門檻偏高，可能會削弱市場吸引力，因此建議引入階梯式的門檻，對不同市值級別的公司分別設置5%至25%的門檻。

降低H股佔總發行比例至10%

她又說，對於很多大型A+H股公司來說，滿足H股佔比的相關要求更加不容易，尤其是在市況低迷或者公司境外融資需求並不高的時候，上市科也曾多次收到過發行人要求豁免相關要求的申請，因此建議將原有的H股於上市時佔股份總數（A股+H股）最低15%的要求，降低為最低10%或預期市值不低於30億元，而且這些H股必須為公眾持有。

談到降低公眾持股量門檻會否帶來股價操控風險，陳翊庭指出，港交所同時建議引入最低初始自由流通量的要求，規定由公眾持有的可自由流通股於上市時最少佔股份總數的10%及預期市值不低於5,000萬元，或預期市值不低於6億元。這規定與大部分國際證券交易所的要求接軌，可防止一些發行人雖然滿足公眾持股量要求但大部分股票都是限售股、可自由流通股稀少的情況，相信有助確保市場公平有序。

改革新股定價機制

至於有關新股定價機制方面，港交所建議發行將至少50%發行股份分配予建簿配售部份。陳翊庭指出目前香港新股發售通常分為3部份，分別是基配售部份﹑建簿配售部份及公開認購部份，其中建簿配售部份主要是售予機構投資者及專業投資者，而相關投資者是新股關鍵「砍價」者，對最終發售價享有最充份議價權。

她指出港交所建議提高分配予建簿配售部份的新股比例，是為了提高有議價權的投資者在新股定價過程中的參與度，讓最有議價能力的買方來進行充份博弈，從而提高新股定價效率，讓新股價格最大限度反映市場需求。這樣可以盡可能地降低新股上市後的價格波動，避免股價大起大落。

目前新股設有回撥機制，她指出回撥機制不符合國際市場慣例，亦與香港投資者結構（散戶佔成交額不足15%）也不匹配。在諮詢文件指出，港交所建議將公開認購部份初步分配份額額為5%，回撥上限為20%；另一種方案是將公開認購初步分配比例為10%至50%，但是不會設有回撥機制。若發行人有意將更多新股向散戶分配，可以選擇後一種方案。她強調降低回撥機制會讓散戶及整個市場受益，同時指出改革是為推動新股市場長期健康發展，及充份兼顧買方及賣方利益。